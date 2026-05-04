Trainer Andreas Wonschick hört beim FV Biberach am Saisonende auf

Andreas Wonschick – Foto: FV Biberach

Beim FV Biberach verdichten sich im Saisonendspurt die offenen Fragen. Spielertrainer Andreas Wonschick hat gegenüber FuPa angekündigt, dass er zum Saisonende aufhören wird. Der 34-Jährige war zur Rückrunde der Saison 2024/25 als Co-Spielertrainer zum FV zurückgekehrt, ab Sommer fungierte er dann als Verantwortlicher Spielertrainer. Sein Abschied fällt in eine sportlich äußerst schwierige Phase: Nach der 1:3-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten TSV Heimenkirch ist der Klassenerhalt in der Landesliga Staffel 4 nur noch theoretisch möglich. Bei zwölf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und fünf verbleibenden Spielen steht der FV kurz vor dem Abstieg in die Bezirksliga Oberschwaben.

„Bei welchem Verein ich ab Sommer bin, weiß ich stand jetzt noch nicht, es wird sich in den nächsten Wochen zeigen“, sagte Wonschick zu seiner persönlichen Zukunft. Nach seinem Kreuzbandriss sieht er sich sportlich aber wieder auf dem Weg zurück. „Fußballerisch bin ich wieder voll einsatzfähig, am Wochenende habe ich dann auch eine Viertelstunde gespielt. Von dem her will ich auch als Spieler nochmal voll angreifen.“

Die Niederlage gegen Heimenkirch ordnet Wonschick sachlich ein. „Wir sind auf eine Mannschaft getroffen, die jetzt die letzten Wochen mit der Ausnahme der Niederlage gegen SSG Ulm auf einer Erfolgswelle geritten ist. Heimenkirch hat viele Spiele gewonnen und uns dadurch im Laufe der Rückrunde in der Tabelle überholt . „Heimenkirch war an dem Tag nicht unbedingt die bessere Mannschaft, sie waren effektiver vor dem Tor und haben dadurch auch die drei Tore erzielt.“











Vermeidbare Gegentore

Der Spielverlauf passte zur schwierigen Rückrunde des FV. „In der 26 Minute geraten wir dann 0:1 in Rückstand, machen durch Deniz Mrden das 1:1 in der 31. Minute. Wir sind dann zu einem unglücklichen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit wieder mit 2:1 in Rückstand geraten und dann in der 65. Minute haben wir das 1:3 bekommen.“

Wonschick sah vor allem defensive Fehler als Ursache. „An sich waren waren alle drei Gegentore vermeidbar. Wir wurden zu leicht ausgespielt, das hätte man auf jeden Fall besser verteidigen können bzw. müssen.“

Ordentliche Ansätze, fehlende Durchschlagskraft

Trotz des Ergebnisses bewertete Wonschick die Grundanlage seiner Mannschaft nicht durchweg negativ. „Ansonsten war das Spiel von unserer Seite soweit in Ordnung, wir hatten mehr Ballbesitz und waren nach meiner Ansicht auch optisch überlegen. Bis zum 16er sah es dann wieder ganz ordentlich aus, aber uns ist es nicht gelungen mehr klarere Torchancen herrauszuspielen, dass haben wir halt leider wieder nicht hinbekommen und deswegen ging dann das Spiel verdient 1:3 verloren.“

Am kommenden Samstag wartet nun das Auswärtsspiel beim TSV Riedlingen, der aktuell mit 35 Punkten den Relegationsplatz belegt. Für den FV Biberach, der mit 23 Punkten auf Rang 15 steht, geht es dabei nicht nur um Punkte, sondern auch um Haltung in einer Saison deren sportlicher Ausgang kaum noch zu retten ist.



