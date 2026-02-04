Trainer Andreas Lechner kehrt zum VfR Heilbronn zurück

– Foto: Imago

Beim VfR Heilbronn beginnt eine neue, zugleich vertraute Phase. Nach dem Rücktritt von Manuel Fischer übernimmt Andreas Lechner erneut die Verantwortung an der Seitenlinie. Der Tabellenletzte der Verbandsliga Württemberg setzt im Kampf um den Klassenerhalt auf Erfahrung, Vereinsverbundenheit und einen Trainer, der den Klub bereits aus schwierigen Situationen geführt hat.

Rückkehr eines vertrauten Gesichts Mit Andreas Lechner übernimmt ein Trainer, der den VfR Heilbronn bestens kennt. Er war bereits in mehreren Spielzeiten für den Verein tätig und führte die Mannschaft in früheren Jahren erfolgreich durch unterschiedliche Ligen. Die Rückkehr wird beim VfR ausdrücklich als Wiedersehen mit dem eigenen Aufstiegstrainer verstanden, der nun erneut Verantwortung übernimmt und sofort in den Trainingsbetrieb einsteigt.

Neustart nach dem Rücktritt Der VfR Heilbronn reagiert auf den Rücktritt von Manuel Fischer mit einer Lösung, die sowohl sportlich als auch emotional Gewicht hat. Der 48-jährige Andreas Lechner kehrt zum Verein zurück und übernimmt die Mannschaft in einer sportlich höchst prekären Lage. Als Schlusslicht der Verbandsliga Württemberg steht der Verein unter immensem Druck, doch die Entscheidung für Lechner zeigt den Willen, auf Stabilität und bekannte Strukturen zu setzen.

Klares Ziel bis zum Saisonende

Der Auftrag ist eindeutig formuliert: Klassenerhalt bis zum Saisonende. Lechner übernimmt in einer Phase, in der jeder Punkt zählt und Fehler kaum noch zu korrigieren sind. Die Mannschaft steht vor der Herausforderung, sportlich schnell zu reagieren und mental neue Kraft zu entwickeln. Der Trainerwechsel soll dabei neue Energie freisetzen und den Glauben an den Ligaverbleib stärken.

Emotionale Bindung zum Verein

Lechner selbst machte deutlich, welche Bedeutung die Anfrage für ihn hatte und warum er sich für die Rückkehr entschied. Er sagte auf der Internetseite des Vereins: „Die Anfrage kam für mich durchaus überraschend. Ich musste aber nicht lange überlegen. Mir war sehr schnell klar, dass ich mir das ernsthaft vorstellen kann und diese Aufgabe annehmen möchte. Der VfR ist ein Verein, zu dem ich immer einen besonderen Bezug hatte.“ Diese Worte unterstreichen, dass die Entscheidung nicht allein aus sportlichen Gründen fiel, sondern auch von persönlicher Verbundenheit geprägt ist.

Erfahrung aus mehr als 200 Spielen

Die Trainerlaufbahn von Andreas Lechner ist umfangreich. In bislang 209 Spielen als Cheftrainer sammelte er 122 Siege, 40 Unentschieden und 47 Niederlagen, was 406 Punkte ergibt. Diese Bilanz steht für Kontinuität und Erfahrung im württembergischen Fußball. Zu seinen Stationen zählen unter anderem der TASV Hessigheim, die TSG Backnang sowie der FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Erfolgreiche Jahre in Heilbronn

Besonders prägend waren Lechners frühere Jahre beim VfR Heilbronn. In der Saison 2021/22 führte er die Mannschaft in der Bezirksliga Unterland mit einer Bilanz von 30 Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen an die Spitze. Auch in der Landesliga, Staffel 1, stand er 2022/23 an der Seitenlinie. Diese Erfolge prägen das Vertrauen, das der Verein nun erneut in ihn setzt.

Breites Profil im württembergischen Fußball

Neben seinen Stationen als Cheftrainer war Lechner auch als Co-Trainer tätig, unter anderem beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg und der Verbandsliga Württemberg. Auch als Spieler sammelte er Oberliga-Erfahrung. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich in seinem Ruf wider, Mannschaften in unterschiedlichen Lagen führen und entwickeln zu können.

Hoffnung im Abstiegskampf

Für den VfR Heilbronn ist die Rückkehr Lechners ein Hoffnungsschimmer in einer schwierigen Saison. Der Verein setzt auf Erfahrung, klare Ansprache und emotionale Bindung, um die Trendwende einzuleiten. Die Ausgangslage bleibt schwierig, doch die Entscheidung zeigt Entschlossenheit.

Zwischen Vergangenheit und Zukunft

Mit Andreas Lechner verbindet der VfR Heilbronn erfolgreiche Erinnerungen und neue Erwartungen. Als Schlusslicht der Verbandsliga Württemberg bleibt wenig Zeit, doch die Rückkehr des Aufstiegstrainers gibt dem Verein ein Stück Identität zurück. Ob diese Mischung aus Erfahrung, Vertrauen und Emotionalität für den Klassenerhalt reicht, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.