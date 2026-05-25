Trainer Andreas Kaiser gelingt Dreierpack

Nicht viel besser erging es der Reserve im Vorspiel, die nach dem überraschenden Erfolg aus der Vorwoche beim Tabellenzweiten nun gegen den Vorletzten der Tabelle genau so überraschend alle Punkte abgeben musste.

Im vom Gast gewählten Flex-Modus verschlief die Heimelf den Start komplett und lag nach sechs Minuten bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Bis zu Pause lieferte man sich dann einen offenen Schlagabtausch und dem gerade eingewechselten A-Jugendlichen Hannes Gschwandtner gelang in der 37. Minute der 1:2 Anschlusstreffer. Doch im Abwehrverbund war man weiterhin nicht im Bilde, so dass dem Gast nur wenig später das 1:3 gelang. Markus Rock gelang dann kurz vor der Pause aber noch der erneute 2:3 Anschlusstreffer und Jonas Villinger traf mit dem Pausenpfiff noch den Pfosten. Als „Jonny“ aber in der 51. Minute der 3:3 Ausgleich gelang, schien das die Wende zu sein. Doch es sollte anders kommen. Fünf Minuten später gingen die Gäste gegen die indisponierte Deckung der SGM wieder in Führung. Zehn Minuten später gelang Markus Rock mit einem verwandelten Foulelfmeter zwar wieder der Ausgleich, doch eine viertel Stunde vor Schluss setzten die Bellamonter mit dem 4:5 den Schlusspunkt zur nicht einkalkulierten Heimniederlage.