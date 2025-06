Trainer Alfonso del Cueto hat Visionen

Im Konzert der Top-Drei 1. FC Wülfrath, Spvg. Solingen-Wald 03 und ASV Mettmann vermochten die Fußballer des SV Rot-Weiß Wülfrath in der vergangenen Saison noch nicht mitzuspielen. Am Ende belegte die Mannschaft von Alfonso del Cueto jedoch einen respektablen fünften Platz. Die zweite Saison nach dem historischen Aufstieg des Klubs 2023 in die Bezirksliga verlief damit wesentlich erfreulicher als noch die Premiere in dieser Klasse, als die Rot-Weißen bis zum Abschluss der Spielzeit um den Liga-Verbleib kämpften und in dieser Zeit zudem zwei Trainer verschlissen.

Nun aber stehen nach 32 Meisterschaftspartien 59 Punkte zu Buche. Nicht ganz erfüllte die Mannschaft damit die Zielsetzung von Alfonso del Cueto, der die 60er-Marke anpeilte. Der Oberliga-erfahrene Chefcoach, früher unter anderem für Ratingen 04/19 verantwortlich, nimmt es mit einem Schmunzeln – legt aber zugleich den Finger in die Wunde. „Die letzten Spiele sind nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte“, sagt der 62-Jährige und nennt in einem Atemzug den wesentlichen Grund: „Florian Ricken stand nicht mehr im Tor. Er hat sich aus familiären Gründen zurückgezogen und dadurch hatten wir keinen Torwart mehr.“

Ganz ohne Schlussmann spielten die Wülfrather natürlich nicht, aber der 36-jährige Ricken, der vor drei Jahren noch 20 Partien für den Oberligisten MSV Düsseldorf bestritt und später für den Landesligisten DV Solingen das Tor hütete, stand am 13. April letztmalig zwischen den Pfosten – und danach fehlte den Rot-Weißen einfach ein Keeper mit Erfahrung. In den folgenden sieben Partien holten die Wülfrather nur noch elf von 21 möglichen Punkten. Zu wenig, um Rang vier zu behaupten.

Doch auch in der Hinrunde lief es für die Wülfrather Fußballer nicht immer rund. Einschneidend war der Ausfall von Ahmet Kizilisik, der sich am 1. Oktober im Duell beim SV Burgaltendorf einen Kreuzbandriss zuzog und bereits nach einer Viertelstunde vom Feld musste. Die erste schwere Verletzung für den da noch 31-Jährigen, der sich in den folgenden Monaten erst einmal auf seine Genesung konzentrieren musste. Sechs Wochen später erwischte es dann auch Haris Islambegovic im Heimspiel gegen den SuS Haarzopf. Der Abwehrmann verließ den Rasen nach 22 Minuten – mit einem Kreuzbandriss. „Diese beiden Ausfälle haben uns wehgetan. Damit fing es an“, konstatiert Alfonso del Cueto im Rückblick.

Trotz des Ausfalls von Torjäger Ahmet Kizilisik, in einer Saison durchaus für 20 bis 25 Treffer gut, erzielten die Wülfrather in dieser Saison 90 Tore und erreichten damit den viertbesten Wert in der Bezirksliga-Gruppe 2. Weniger zufrieden ist del Cueto jedoch mit den 57 Gegentreffern. „Das sind 15 zuviel“, sagt der RW-Chefcoach. Gleichwohl stellt er fest: „Wir haben uns schon gut verkauft. Jetzt muss die Struktur noch etwas besser werden.“ Damit zielt der 62-Jährige, der ein weiteres Jahr in Wülfrath bleibt, auch auf das Umfeld ab. „Wir sind ein kleiner und junger Verein. Es gibt viele Sachen, die wir jetzt versuchen besser zu machen. Kleinigkeiten, die wichtig sind in der Organisation. Ziel ist, dass es professioneller wird, dafür muss man aber mit anpacken.“ Aktuell gibt es nur zwei Seniorenmannschaften, keine Jugend. „Wir versuchen, ein Bambini-Team hinzubekommen“, sagt del Cueto.

Sportlich sind die Ambitionen groß, doch der Trainer tritt auf die Euphoriebremse. „Der 1. FCW hat zwei Jahre für den Aufstieg gebraucht“, warnt er und erläutert dann: „Wir haben zunächst einmal gute Jungs, die wir zwei, drei Jahre halten wollen. Im Moment sind wir dabei, eine gute Mannschaft zusammenzustellen, wollen die nächste Saison oben mitspielen.“ Zehn Abgänge zählt del Cueto bislang. „Einige wollten gehen, mit anderen wollten wir nicht weiterarbeiten“, erzählt er. Das normale Wechselspiel also. Nicht mehr im Kader stehen unter anderen Sufian Abou Laila, Vitaliy Golik, Ramu Azami, Burak Temel sowie die Rekonvaleszenten Ahmet Kizilisik und Haris Islambegovic.

Burak Temel bleibt dem Verein aber als Sportlicher Leiter erhalten. Derweil gibt es noch eine Vakanz auf der Co-Trainer-Position, da B-Lizenz-Inhaber Ferhat Ülker in der neuen Saison als Chefcoach den Bezirksliga-Aufsteiger Ararat Gevelsberg übernimmt. Und dann sucht der Klub noch einen Torwart-Trainer, denn mit Timm Schreiber (22 Jahre/FSV Vohwinkel) und Maikel Schleiden (31/Sportring Solingen), der seine Ausbildung bei Fortuna Düsseldorf erhielt, verpflichteten die Rot-Weißen zwei neue Keeper. Dritter im Bunde ist John Umahon, der im vergangenen Sommer kam. „Einmal die Woche müssen die drei ein vernünftiges Training haben“, betont del Cueto und äußert dann noch einen Herzenswunsch: „Wir brauchen dringend noch einen Innenverteidiger, damit wir weniger Tore kassieren.“ Neu verpflichtet ist bereits Adil El Hajui. Der 24-Jährige verlässt den Landesliga-Aufsteiger 1. FC Wülfrah. Dazu kommt der 25-jährige Mohamed Srej, der zuletzt für die SG Unterrath auflief und davor für den ASV Mettmann die Stiefel schnürte.

Del Cueto will es einen Tacken professioneller in Wülfrath werden lassen

Ein große Anzahl von Spielern bleibt dem SV aber auch erhalten. Wie zum Beispiel Davide Mangia, der in der abgelaufenen Saison auf 28 Tore kam. Überhaupt war die offensive Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. Onyiyenchukwu Iwuanyanwu zählte 13 Treffer, jeweils zehn erzielten Moses Lamidi und Hasan Ülker. Dabei ist allerdings noch nicht sicher, ob der Oberliga-erfahrene Lamidi (früher Ratingen 04/19) wirklich bleibt. „Wir haben noch ein Gespräch, möchten ihn gerne halten, aber er ist beruflich stark eingespannt“, weiß der Chefcoach.

Längst trägt die Wülfrather Mannschaft die Handschrift von Alfonso del Cueto, der sich im vergangenen Sommer auf eine ihm unbekannte Liga einließ. „Ich wusste gar nicht, was mich erwartet, musste im ersten Jahr erst einmal ein paar Dinge verändern. Dreimal Training in der Woche ist Pflicht. Mein Ziel ist, dass alles etwas professioneller wird. Dazu gehört auch eine regelmäßige Trainingsbeteiligung“, erzählt er und betont zugleich: „Die Saison mit den Jungs hat mir Spaß gemacht.“ Längst richtet er den Blick nach vorne auf die nächste Spielzeit. „Das Ziel ist immer, besser zu sein als im letzten Jahr. Platz zwei bis fünf sollten wir wieder hinbekommen“, sagt er. Von Aufstieg mag er nicht sprechen, zu groß sind die Unwägbarkeiten im Laufe einer Saison. „Mit dem 1. FC Wülfrath und Solingen-Wald sind zwei starke Konkurrenten aufgestiegen. Ich bin gespannt auf die neue Gruppe. Die wird mit Sicherheit wieder schwer. Cronenberg kommt von oben runter, auch auf den FSV Vohwinkel und ASV Mettmann muss man achten“, lotet er dennoch mögliche Chancen aus. In jedem Fall wollen die Rot-Weißen eine starke Mannschaft ins Rennen schicken. Dass sie für Überraschungen gut sind, bewiesen sie in der Hinrunde der abgelaufenen Saison, als sie den 1. FCW „auswärts“ am Erbacher Berg mit 5:1 vom Platz fegten. Die Vorbereitung startet für das del Cueto-Team am 1. Juli.