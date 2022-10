Trainer Alexander Voigt vom KFC Uerdingen unter Druck Sieben Punkte muss Oberligist KFC Uerdingen aus der englischen Woche mit den Heimspielen gegen Homberg und Hilden und dem Auswärtsspiel bei Schwarz-Weiß Essen holen, damit wieder Ruhe einkehrt.

Es war ein bemerkenswerter Auftritt von Fernando Carro de Prada. Der 58 Jahre alte Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH druckste nicht herum, wie die meisten im Fußballgeschäft, sondern sprach unverblümt und in aller Klarheit darüber, was die meisten in solch einer Situation wissen und denken, aber sich nicht trauen zu sagen: