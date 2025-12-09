Trainer-Ära endet nach 13 Jahren in der Winterpause, neuer Coach

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Michael Felix kommt ab Januar als Trainer unserer Aktiven an Bord! Wir freuen uns auf die langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Für Michael ist es nach 30 Jahren eine Rückkehr zu seinen SGU-Wurzeln. Auf gehts SGU!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

KV Plieningen (Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Es war ein ganz besonderer Moment für unseren Verein. Nach dem letzten Spiel seiner Mannschaft hat Jens Haug seine Trainerjacke an den Nagel gehängt – nach unglaublichen 13 Jahren an der Seitenlinie.

Jens ist nicht einfach nur ein Trainer gewesen. Er ist seit über einem Jahrzehnt ein fester Teil unserer KV-Familie, Mitgestalter, Vorbild – und als 2. Vorstand bis weiterhin eine wichtige Stütze unseres Vereins. Das ist mehr als Trainerarbeit – das ist Leidenschaft, Verantwortung und echte Liebe zum Sport.

Als einer der Ersten hat er unsere Idee einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Birkach nicht nur mitgetragen, sondern mit Leben gefüllt. Für ihn war Fußball nie nur ein Spiel – es ging immer um Zusammenhalt, Werte, Respekt und Herz.

Als wir von seinem Abschied gehört haben, war unser erster Gedanke: „Wie kann er nur?“

Aber wenn man ehrlich darüber nachdenkt, verstehen wir: 13 Jahre voller Einsatz, Wochenende für Wochenende, bei Wind und Wetter, Siege und Niederlagen, Motivation, Trost, Gespräche – das hinterlässt Spuren. Und vor allem Erinnerungen, die bleiben.

Lieber Jens,

du hast Generationen geprägt, Spuren hinterlassen und unseren Verein mit deinem Herzblut mitgestaltet. Dafür kann man nicht einfach „Danke“ sagen – aber wir versuchen es trotzdem:

Danke für dein Herz. Danke für deine Zeit. Danke für 13 Jahre KV.

Deine Trainerjacke mag jetzt hängen –

Dein Platz in unserer Vereinsgeschichte bleibt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++