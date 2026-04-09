Trainer-Ära endet in Vohenstrauß: Schuster hört auf

Kommandowechsel bei der SpVgg Vohenstrauß: Nico Neidhardt (rechts) folgt im Sommer als neuer Trainer auf Martin Schuster. – Foto: Trummer, Würschinger

Beim Nord-Bezirksligisten SpVgg Vohenstrauß geht eine Trainer-Ära zu Ende. Martin Schuster hat sich dazu entschieden, seinen Posten am Ende dieser Saison nach viereinhalb Jahren zu räumen. Ausschlaggebend dafür sind familiäre Gründe. Aufgrund veränderter Lebensumstände, unter anderem durch einen Umzug nach Tschechien, kann der 38-jährige Tscheche den zeitlichen Aufwand künftig nicht mehr leisten. Die Nachfolge wurde bereits geregelt. Als neuen Mann an der Seitenlinie können die Verantwortlichen den langjährigen SpVgg-Spieler Nico Neidhardt präsentieren. Mit dieser Lösung setze man bewusst auf Kontinuität sowie eine enge Bindung an den eigenen Verein, heißt es es in einer entsprechenden Pressemeldung des Vereins.

Die Entscheidungsträger der SpVgg bedanken sich ausdrücklich bei Martin Schuster für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. „Martin hat den Verein sportlich geprägt und weiterentwickelt. Dafür gilt ihm unser großer Dank“, unterstreicht der erste Vorsitzende Michael Riedl. Schuster übernahm die Vohenstraußer Mannschaft in der Winterpause der Saison 2021/22 in einer sportlich brenzligen Lage. Dank eines tollen Schlussspurts führte der ehemalige Bayernliga-Kicker der SpVgg SV Weiden das Team noch zum direkten Klassenerhalt. Die Folgesaisons in der Bezirksliga Nord schloss man auf den Plätzen 5, 9 und 10 ab. In der laufenden Spielzeit ist die Schuster-Elf aktuell Tabellensiebter und hat den Klassenerhalt inzwischen in trockene Tücher gewickelt.



Als neuen Cheftrainer der Bezirksliga-Mannschaft präsentiert der Verein Nico Neidhardt. Dieser ist im Verein kein Unbekannter: Neidhardt war bereits Trainer der zweiten Mannschaft der SpVgg Vohenstrauß und sammelte zudem Erfahrung im Nachwuchsbereich beim FC Weiden-Ost (U19). Als Aktiver absolvierte der 40-Jährige weit über 200 Pflichtspiele für die SpVgg Vohenstrauß, die sozusagen „sein“ Verein ist.



