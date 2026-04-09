Kommandowechsel bei der SpVgg Vohenstrauß: Nico Neidhardt (rechts) folgt im Sommer als neuer Trainer auf Martin Schuster. – Foto: Trummer, Würschinger
Trainer-Ära endet in Vohenstrauß: Schuster hört auf
Der Tscheche legt sein Amt am Saisonende aus familiären Gründen nieder und übergibt den Staffelstab an Ex-SpVgg-Spieler Nico Neidhardt
von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Beim Nord-Bezirksligisten SpVgg Vohenstrauß geht eine Trainer-Ära zu Ende. Martin Schuster hat sich dazu entschieden, seinen Posten am Ende dieser Saison nach viereinhalb Jahren zu räumen. Ausschlaggebend dafür sind familiäre Gründe. Aufgrund veränderter Lebensumstände, unter anderem durch einen Umzug nach Tschechien, kann der 38-jährige Tscheche den zeitlichen Aufwand künftig nicht mehr leisten. Die Nachfolge wurde bereits geregelt. Als neuen Mann an der Seitenlinie können die Verantwortlichen den langjährigen SpVgg-Spieler Nico Neidhardt präsentieren. Mit dieser Lösung setze man bewusst auf Kontinuität sowie eine enge Bindung an den eigenen Verein, heißt es es in einer entsprechenden Pressemeldung des Vereins.
Die Entscheidungsträger der SpVgg bedanken sich ausdrücklich bei Martin Schuster für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. „Martin hat den Verein sportlich geprägt und weiterentwickelt. Dafür gilt ihm unser großer Dank“, unterstreicht der erste Vorsitzende Michael Riedl. Schuster übernahm die Vohenstraußer Mannschaft in der Winterpause der Saison 2021/22 in einer sportlich brenzligen Lage. Dank eines tollen Schlussspurts führte der ehemalige Bayernliga-Kicker der SpVgg SV Weiden das Team noch zum direkten Klassenerhalt. Die Folgesaisons in der Bezirksliga Nord schloss man auf den Plätzen 5, 9 und 10 ab. In der laufenden Spielzeit ist die Schuster-Elf aktuell Tabellensiebter und hat den Klassenerhalt inzwischen in trockene Tücher gewickelt.
Als neuen Cheftrainer der Bezirksliga-Mannschaft präsentiert der Verein Nico Neidhardt. Dieser ist im Verein kein Unbekannter: Neidhardt war bereits Trainer der zweiten Mannschaft der SpVgg Vohenstrauß und sammelte zudem Erfahrung im Nachwuchsbereich beim FC Weiden-Ost (U19). Als Aktiver absolvierte der 40-Jährige weit über 200 Pflichtspiele für die SpVgg Vohenstrauß, die sozusagen „sein“ Verein ist.
Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen und einer umfassenden Analyse möglicher Kandidaten. Ausschlaggebend sei neben der fachlichen Qualifikation auch die enge Verbindung zum Verein gewesen, heißt es von Vereinsseite. Neidhardt soll den eingeschlagenen Umbruch im Kader aktiv weiterführen und seine eigene Spielideen einbringen sowie die eigenen Nachwuchsspieler weiter fördern. Mit einem passenden Co-Trainer oder Co-Spielertrainer werden aktuell noch Gespräche geführt, bzw. sind der Verein und Neidhardt noch in der Findungsphase.
Kontinuität gibt es auf der Torwarttrainerposition: Daniel Kederer
bleibt dem Verein als Torwarttrainer erhalten. In der zweiten Mannschaft, die als Tabellenführer der A-Klasse Ost zurück in die Kreisklasse strebt, übernehmen künftig Christof Müssig
(40) und Pascal Liebl
(40) die Verantwortung. Damit setzt die SpVgg auch hier auf ein Trainerduo mit klarer Vereinsnähe.
„Wir setzen jetzt ganz bewusst auf Trainer mit enger Verbindung zur SpVgg Vohenstrauß. Identifikation, Verlässlichkeit und eine klare gemeinsame Linie sind für uns entscheidend, um viele gute Dinge im Verein weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Weg die richtige Entscheidung für die Zukunft unseres Vereins getroffen haben“
, betont die sportliche Leitung.
Parallel zur Neuausrichtung im Trainerbereich arbeitet der Verein intensiv an der Kaderplanung. Mit Quirin Haberl
(23) von der SG Gleiritsch/Trausnitz konnte für die neue Saison bereits ein Torwart verpflichtet werden, weitere Gespräche laufen. Ziel sei es, so die Verantwortlichen, für beide Mannschaften einen ausgewogenen und leistungsfähigen Kader zusammenzustellen. Darüber hinaus wird auch die sportliche Leitung strukturell weiterentwickelt und breiter aufgestellt, um den Verein langfristig zukunftsfähig auszurichten.