Trainer-Ära endet bei FVgg. Kastel 06

Kastel . Christian Neumann erlebte als Fünfjähriger seinen Frühstart bei der FVgg. Kastel 06. Daraus ergab sich eine feste Bande zum Verein, die dazu führte, dass der nunmehr 44-Jährige zum Trainer-Dauerbrenner wurde, aktuell mit Roberto D‘Angelo Regie führt. Neumann erlebt inzwischen seine elfte Saison in der Coachingzone des Kreisoberligisten, es wird seine letzte sein. „Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem es neue Impulse braucht“, räumt der frühere Torjäger unumwunden ein. Sein Entschluss ist auch einer für seinen Verein, für den sich seine Eltern seit einer Ewigkeit einbringen und in dem sein Sohn in der F-Jugend spielt. Die Verbundenheit zu den 06ern, daran besteht kein Zweifel, wird bestehen bleiben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Bei der Fußballvereinigung hat Christian Neumann auf jeden Fall eine Dekade federführend mitgeprägt. Mit deutlich mehr Siegen als Niederlagen. Das wird definitiv auch nach dem letzten Saisonspiel am 31. Mai nächsten Jahres beim TuS Nordenstadt der Fall sein. Doch unabhängig von Zahlen und Bilanzen wird er sich bis zum Saisonabpfiff weiter über den Rahmen von Training und Spiel für die 06er einbringen. „Vor allem auch das Menschliche wird uns fehlen. Er ist immer für alle Bereiche ansprechbar und hat besonders auch ein offenes Ohr für die Jugend. Wir bedauern es daher sehr, können es aber auch absolut nachvollziehen, dass er einen Schlussstrich ziehen will“, sagt Kastels Vorsitzende Gabriele Klinkel.

Ihr Blick geht jetzt nach vorne. Mit Roberto D'Angelo werden man sprechen, wie er sich die Zukunft vorstelle. Darüber hinaus gebe es bereits Trainer-Kandidaten. Man werde sich alle anhören, sagt die 06-Chefin. Auch die Vorstellungen seitens des Mannschaftsrates sollen gehört werden, bevor zukunftsweisende Entscheidungen getroffen werden.