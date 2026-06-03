Trainer-Abschied und spannender Landesliga-Transfer

– Foto: Ralf Just

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beim TB Neckarhausen steht zum Saisonende eine Veränderung auf der Trainerposition an. Cheftrainer Patrick Theiss, genannt Pattex, hat entschieden, seinen bestehenden Vertrag nicht um ein weiteres Jahr zu verlängern. Bis zum Saisonende bleibt er der Mannschaft jedoch erhalten und wird weiter alles daransetzen, mit dem Team den Klassenerhalt in der Kreisliga B4 Neckar/Fils zu schaffen. Der Verein bedankt sich bei Patrick Theiss für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg.

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Spvgg Satteldorf

Die Spvgg Satteldorf treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und präsentiert mit Robert Becke einen weiteren Neuzugang. Der Defensivspieler wechselt von der SpVgg Hengstfeld nach Satteldorf und soll die Hintermannschaft verstärken. Nach dem Abgang von Julian Erhardt sieht Volker Ehrmann in Becke einen Spieler mit großem Potenzial, der mit Ehrgeiz und Willen gut zur Mannschaft passt. Die Spvgg freut sich auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie gemeinsame Zeit.

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FV Löchgau

Der FV Löchgau kann auch in der kommenden Saison auf Leon Dobler bauen. Der Torhüter verlängert seinen Vertrag und bleibt damit ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. Für den Landesligisten ist die Zusage ein wichtiges Zeichen der Kontinuität.

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TSV Eschenbach

Der TSV Eschenbach verstärkt sich zur kommenden Saison auf der Torhüterposition: Dimitrios Michailidis wechselt vom Ligakonkurrenten VfR Süßen an den Kuhnberg. Der Keeper bringt Erfahrung, Zuverlässigkeit und wichtige Qualitäten zwischen den Pfosten mit. Besonders auf der Linie und im Spielaufbau soll er dem Team zusätzliche Sicherheit geben. Für den TSV ist der Wechsel ein weiterer wichtiger Baustein in der Kaderplanung. Der Verein heißt Dimitrios herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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