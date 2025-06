Trainer-Abschied nach dem Klassenerhalt in letzter Minute

In letzter Minute durfte der Haldensleber SC am Sonnabend doch noch über den Klassenerhalt in der Verbandsliga jubeln. Mit einem klaren 6:0-Heimerfolg über Schlusslicht SV 09 Staßfurt hatte der HSC seine Hausaufgaben gemacht - doch noch waren die Blau-Gelben auf Schützenhilfe angewiesen.