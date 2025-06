Trainer-Abschied, Bezirksliga-Abgang und Landesliga-Verlängerung

Liebe SVW-Fans, das Vorstandsteam des SVW ist auch in der Sommerpause nicht untätig und es freut uns sehr, dass wir heute großartige Nachrichten mit euch teilen können. Unsere Nummer 7 - Vedat Yel - bleibt dem SVW erhalten und wird auch weiterhin voller Herzblut auf dem Platz stehen. Damit sichert man sich der SVW einen weiteren wichtigen Erfahrungsträger für den Landesliga-Kader und sorgt für Stabilität und Kontinuität für die kommende Saison. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen in den Verein und freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise. Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden bezüglich der weiteren Gespräche und Planungen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Mössingen/Belsen (Kreisliga A3 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vor fünf Jahren übernahm Martin Wagner unsere Mannschaft, damals am Tiefpunkt in der Kreisliga B. Ein zusammengewürfelter Haufen, ohne Struktur und wenig Perspektive. Von Anfang an schaffte es Martin, durch klare Vorgaben und Ziele Ordnung und Identität ins Team zu bringen. Er formte eine Mannschaft, entwickelte eine offensive, attraktive Spielweise und legte besonderen Wert auf die Förderung unserer Jugendspieler, denen er stets vertraute. Martin war immer mit vollem Einsatz und Herzblut dabei. Schon in seiner ersten Saison, unterbrochen durch Corona, organisierte er Videositzungen, plante Laufeinheiten in Gruppen und sobald es möglich war, standen wir als Erste wieder auf dem Platz. Dieser Einsatz zahlte sich im Jahr darauf aus.

Auch wenn der Aufstieg nach einer verlorenen Relegation etwas glücklich wirkte, war er absolut verdient. In der ersten Kreisliga A Saison etablierten wir uns sofort im oberen Tabellendrittel und spielten lange vorn mit. Wir beendeten die Saison auf einem überragenden dritten Platz. Dann kam die Fusion zwischen Mössingen und Belsen zur SGM, zugleich verließen uns einige Leistungsträger. Martin integrierte erneut viele junge Talente aus der eigenen Jugend und formte mit ein paar „alten Hasen“ erneut ein starkes Team. Lohn war ein großartiger fünfter Platz. Die vergangene Saison stellte das Teamgefüge oft auf die Probe: lange Durststrecken, frustrierende Spiele, wenig Zählbares, doch es wurde nie brenzlig.

Weder auf dem Platz noch in der Kabine. Unter Martins Führung wurde konzentriert weitergearbeitet und man fand wieder zurück in die Spur. Zum Abschied sagen wir als Mannschaft einfach nur: Danke, Martin! Danke für jede Einheit bei Schweinekälte oder Hitze, für jedes Coaching, für unzählige Lacher in der Kabine, die vielen Kisten Bier und deine Geduld mit so einem Haufen wie uns. Egal, wohin dein Weg dich führt, die Mannschaft der SGM Mössingen/Belsen I wünscht dir nur das Beste!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Neckartailfingen (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Verlängerung #4 Unsere Angreifer bleiben! Unser Kapitän bleibt! Auch unser bester Torschütze macht weiter! Sie sind nächste Saison wieder voll dabei.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV RSK Esslingen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Das Ende einer Saison heißt auch Abschied nehmen. Nach dem der ein oder andere Neuzugang schon präsentiert wurde, müssen wir uns leider von einem Spieler verabschieden. Jonas „Jonny“ Weißenborn muss aus beruflichen Gründen kürzer treten und wird den Gang in die Bezirksliga nicht mitgehen können. Jonas wird den Verein nach mehr als 15 Jahren verlassen und zur neuen Saison in der Kreisliga A bleiben. Es schmerzt sehr dich zu verabschieden, denn du warst nicht nur auf dem Platz sondern auch neben dem Platz eine Bereicherung. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg in deinem neuen Verein.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++