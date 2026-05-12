Trainer-Abschied bei den MFFC-Frauen

Wiesbaden. Die Frauen des MFFC Wiesbaden sind als Hessenligist das ranghöchste Amateurfußballteam der Landeshauptstadt. Die Mannschaft von Trainer Udo Schreiber liegt nach dem 1:2 bei Spitzenreiter SF/BG Marburg auf Rang acht und blickt bei zwei noch ausstehenden Spielen (Samstag um 16 Uhr zunächst daheim gegen Lütter) dem Saisonschluss entgegen. Der einhergeht mit dem Abschied des Chefcoachs.
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Die Entscheidung, mit ihm nicht in die nächste Runde zu gehen, haben die MFFC-Verantwortlichen mit Clubchef Philip Hodgkinson bereits vor geraumer Zeit intern kommuniziert. „Co-Trainer Niklas Gregor wird im Verein erhalten bleiben und die erste Mannschaft zusammen mit einem neuen Head-Coach in die neue Saison führen“, heißt es weiter in der Mitteilung von Svenja Rode im Namen des Vereins.
Große Dankbarkeit gegenüber Udo Schreiber
Der Dank geht an den scheidenden Coach. „Der Vorstand bedankt sich bei Udo Schreiber für die geleistete Arbeit, das hohe Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. Er leitete das Team in knapp 60 Pflichtspielpartien in der Hessenliga sowie im Regional- und Hessenpokal. Die Trennung ist ausdrücklich keine Entscheidung gegen das aktuelle Trainerteam, sondern eine bewusste Entscheidung für einen neuen sportlichen Impuls zur Weiterentwicklung der Mannschaft“, teilt der auf Mädchen- und Fußballfußball fokussierte Rheinhöhen-Club mit.
„In der kurzen Zeit als Vorsitzender habe ich Udo als hoch anständigen Menschen kennengelernt, der sowohl sportlich als auch menschlich im Verein hoch angesehen ist. Der Wunsch nach einer Veränderung ab Sommer liegt darin begründet, dass man neue Impulse schaffen möchte, um der dynamischen Entwicklung im Verein gerecht zu werden. Wir als Verein danken Udo von Herzen für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute - persönlich als auch sportlich“, sagt Philip Hodgkinson. Udo Schreiber reflektiert: „Als ich vor drei Jahren zum MFFC kam, stand der Verein vor einem größeren Umbruch. Ich durfte mit meiner Expertise und meiner Erfahrung drei Jahre lang diesen Verein begleiten und bin hier auf tolle und liebevolle Menschen getroffen. Ich bedanke mich für die tolle Begleitung der Kollegen und Kolleginnen im sportlichen Bereich, bei den treuen Fans und den Spielerinnen, die das Herzstück dieses Vereins sind. Es war eine tolle Reise.“