Trainer-Abschied bei den MFFC-Frauen Warum sich die Verantwortlichen des Frauen-Hessenligisten für einen Neustart in der Coachingzone entschieden haben. von Stephan Neumann · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Udo Schreiber verabschiedet sich nach drei Jahren als Coach des Frauen-Hessenligisten MFFC Wiesbaden. Archivfoto: MFFC

Wiesbaden. Die Frauen des MFFC Wiesbaden sind als Hessenligist das ranghöchste Amateurfußballteam der Landeshauptstadt. Die Mannschaft von Trainer Udo Schreiber liegt nach dem 1:2 bei Spitzenreiter SF/BG Marburg auf Rang acht und blickt bei zwei noch ausstehenden Spielen (Samstag um 16 Uhr zunächst daheim gegen Lütter) dem Saisonschluss entgegen. Der einhergeht mit dem Abschied des Chefcoachs.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Entscheidung, mit ihm nicht in die nächste Runde zu gehen, haben die MFFC-Verantwortlichen mit Clubchef Philip Hodgkinson bereits vor geraumer Zeit intern kommuniziert. „Co-Trainer Niklas Gregor wird im Verein erhalten bleiben und die erste Mannschaft zusammen mit einem neuen Head-Coach in die neue Saison führen“, heißt es weiter in der Mitteilung von Svenja Rode im Namen des Vereins.

Große Dankbarkeit gegenüber Udo Schreiber Der Dank geht an den scheidenden Coach. „Der Vorstand bedankt sich bei Udo Schreiber für die geleistete Arbeit, das hohe Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. Er leitete das Team in knapp 60 Pflichtspielpartien in der Hessenliga sowie im Regional- und Hessenpokal. Die Trennung ist ausdrücklich keine Entscheidung gegen das aktuelle Trainerteam, sondern eine bewusste Entscheidung für einen neuen sportlichen Impuls zur Weiterentwicklung der Mannschaft“, teilt der auf Mädchen- und Fußballfußball fokussierte Rheinhöhen-Club mit.

Sa., 16.05.2026, 16:00 Uhr MFFC Wiesbaden MFFC Wi TSG Lütter TSG Lütter 16:00 PUSH