Trainer-Abgang in der Kreisliga und Zugang in der Bezirksliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Oberboihingen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die Erschde kann hiermit ihren vierten Neuzugang präsentieren. Dominik Alt kommt von dem TSV Wendlingen an den Neckarpark! Herzlich Willkommen Dome!

+++

+++

SKV Erligheim (Kreisliga B8 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Ab der kommenden Saison dürfen wir Joshua als neuen Torwart in unseren Reihen begrüßen! In seiner Jugendzeit sammelte Joshua bereits wertvolle Erfahrungen bei der SG Sonnenhof Großaspach. Nach einigen Verletzungen zog es ihn zurück zu seinem Heimatverein, dem FV Kirchheim. Jetzt freut es uns umso mehr, dass er den Weg zu uns an den Ensbach gefunden hat! Joshua selbst sagt: „Ich freue mich auf ein neues, positives Umfeld und auf eine gute Saison. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.“ In diesem Sinne: Herzlich Willkommen beim SKV, Joshua! Wir freuen uns auf eine starke Saison mit dir!

+++

+++