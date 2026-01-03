Tragisches Unglück in der Silvesternacht: Ein Verein in tiefer Trauer

Es war ein tragisches Unglück , das in der Gemeinde Westheide in der Börde und weit darüber hinaus zum Start ins neue Jahr für tiefe Trauer sorgt. In der Silvesternacht ist ein 17-Jähriger im 200-Einwohner-Ort Born in Sachsen-Anhalt durch Feuerwerkskörper ums Leben gekommen. Die SG Blau-Weiß Neuenhofe verlor einen ihrer Nachwuchsspieler.

"Mit großer Bestürzung trauern wie um unseren A-Jugendspieler J., der in der Silvesternacht im Alter von nur 17 Jahren durch ein tragisches Unglück verstorben ist", schrieb der Verein am Samstagvormittag auf seinen Kanälen und tat seine Bestürzung kund: "J. war Teil unserer Blau-Weiß-Familie - sein Verlust macht uns unendlich sprachlos."

Die Gedanken "und unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden", schrieb der Club weiter. Zugleich machte der Verein auf eine Spendenkampagne, die der Familie des Verstorbenen in dieser schweren Zeit helfen und sie finanziell unterstützen soll, aufmerksam. Bis Samstagmittag gingen auf der Plattform "gofundme" bereits mehr als 15.000 Euro an Spenden ein.

