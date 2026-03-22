Tragisches Unglück im Umfeld des FSV Erlangen-Bruck: Spiel abgesagt Todesfall sorgt für Schockstarre bei den Bruckern: 7-Jähriger stirbt nach Unfall von Mathias Willmerdinger · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Ein tragisches Unglück im direkten Umfeld des FSV Erlangen-Bruck hat zu eine kurzfristigen Spielabsage in der Landesliga Nordost geführt. Als sich am Samstagnachmittag sowohl die Brucker als auch die Gäste vom SVG Steinachgrund für die anstehende Partie des 26. Spieltags aufwärmten, die um 15 Uhr beginnen sollte, lief auf einem Nebenplatz ein Notarzteinsatz.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde dabei ein sieben Jahre alter Junge von einem umstürzenden Tor lebensgefährlich verletzt. Er konnte zwar noch ins Krankenhaus gebracht werden, erlag dort aber seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Todesursache, von der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter eingeschaltet.



Aufgrund dieser Tragödie war an die Austragung eines Fußballspiels nicht mehr zu denken. "Eine absolut richtige und nachvollziehbare Entscheidung", kommentierte SVG-Trainer Thomas Guter die kurzfristige Absage gegenüber der "Fränkischen Landeszeitung". Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch unklar.

Die bisherigen Partien des 26. Spieltags im Überblick: SC 04 Schwabach – ASV Weisendorf 3:0

SC 04 Schwabach: Yannis Herger, Can Dedeoglu - Trainer: Christopher Hofbauer

ASV Weisendorf: Andreas Schmidt - Trainer: Bernd Fuchsbauer

Schiedsrichter: Niklas Braun (Beratzhausen) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Andreas Schmidt (16. Eigentor), 2:0 Yannis Herger (45.), 3:0 Can Dedeoglu (71.)



SG Quelle Fürth – TSV Windeck 1861 Burgebrach 2:3

SG Quelle Fürth: Alexander Skowronek, Dennis Reinholz, Vlad Stan Prigoana, Fabian Angermeier, Georgios Kakavos, Tino Ramthun, David Griu, Christian Haag, Kay Ramthun, Daniel Shuranov, Eleftherios Grigoriadis - Trainer: Taner Koc

TSV Windeck 1861 Burgebrach: Jakob Voran, Luca Hörnes, Daniel Baier, Philipp Hörnes, Michael Zirkel, Lucas Beyer, Lukas Wirth, Johannes Bayer, Nico Plätzer, Manuel Schwarm, Marcel Kutzelmann - Spielertrainer: Bernd Baier

Schiedsrichter: Felix Richter (Gerolzhofen) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Nico Plätzer (28.), 0:2 Philipp Hörnes (42.), 0:3 Michael Zirkel (47.), 1:3 Adahan Arslan (70.), 2:3 Dennis Reinholz (84.)



