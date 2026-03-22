 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Tragisches Unglück im Umfeld des FSV Erlangen-Bruck: Spiel abgesagt

Todesfall sorgt für Schockstarre bei den Bruckern: 7-Jähriger stirbt nach Unfall

von Mathias Willmerdinger · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Landesliga Nordost
FSV Bruck
Guten.-Stein

Ein tragisches Unglück im direkten Umfeld des FSV Erlangen-Bruck hat zu eine kurzfristigen Spielabsage in der Landesliga Nordost geführt. Als sich am Samstagnachmittag sowohl die Brucker als auch die Gäste vom SVG Steinachgrund für die anstehende Partie des 26. Spieltags aufwärmten, die um 15 Uhr beginnen sollte, lief auf einem Nebenplatz ein Notarzteinsatz.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde dabei ein sieben Jahre alter Junge von einem umstürzenden Tor lebensgefährlich verletzt. Er konnte zwar noch ins Krankenhaus gebracht werden, erlag dort aber seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Todesursache, von der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Aufgrund dieser Tragödie war an die Austragung eines Fußballspiels nicht mehr zu denken. "Eine absolut richtige und nachvollziehbare Entscheidung", kommentierte SVG-Trainer Thomas Guter die kurzfristige Absage gegenüber der "Fränkischen Landeszeitung". Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch unklar.

Die bisherigen Partien des 26. Spieltags im Überblick:

SC 04 Schwabach – ASV Weisendorf 3:0
SC 04 Schwabach: Yannis Herger, Can Dedeoglu - Trainer: Christopher Hofbauer
ASV Weisendorf: Andreas Schmidt - Trainer: Bernd Fuchsbauer
Schiedsrichter: Niklas Braun (Beratzhausen) - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Andreas Schmidt (16. Eigentor), 2:0 Yannis Herger (45.), 3:0 Can Dedeoglu (71.)

SG Quelle Fürth – TSV Windeck 1861 Burgebrach 2:3
SG Quelle Fürth: Alexander Skowronek, Dennis Reinholz, Vlad Stan Prigoana, Fabian Angermeier, Georgios Kakavos, Tino Ramthun, David Griu, Christian Haag, Kay Ramthun, Daniel Shuranov, Eleftherios Grigoriadis - Trainer: Taner Koc
TSV Windeck 1861 Burgebrach: Jakob Voran, Luca Hörnes, Daniel Baier, Philipp Hörnes, Michael Zirkel, Lucas Beyer, Lukas Wirth, Johannes Bayer, Nico Plätzer, Manuel Schwarm, Marcel Kutzelmann - Spielertrainer: Bernd Baier
Schiedsrichter: Felix Richter (Gerolzhofen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Nico Plätzer (28.), 0:2 Philipp Hörnes (42.), 0:3 Michael Zirkel (47.), 1:3 Adahan Arslan (70.), 2:3 Dennis Reinholz (84.)

SpVgg Mögeldorf 2000 – FC Vorwärts Röslau 2:0
SpVgg Mögeldorf 2000: Valentin Freymann, Clemens Zink, Christian Lathe (46. Leo Kettlitz), Serdal Özdil (74. Maximilian Kloos), Andre Lunz, Hendrik Behnisch, Fabian Schreiner, Kimi Japec, Eric Kornwachs Barjuan (81. Eron Sejdijaj), Luca Vitalini (81. Tanel Engin), Levi Stark (44. Melih Gecim) - Trainer: Manuel Bergmüller
FC Vorwärts Röslau: Luca Kurth, Sebastian Knoblauch, Tim Tröger, Florian Rupprecht, David Thoma, Julian Ponader, Lukas Lichtblau, Felix Schmidt, Justin Achatz, Matthias Dadder, Korbinian Lang - Trainer: Rüdiger Fuhrmann
Schiedsrichter: Thomas Feigl (Zeitlarn) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Andre Lunz (56.), 2:0 Tanel Engin (85.)

TSV Nürnberg-Buch – SV Lauterhofen 1:1
TSV Nürnberg-Buch: Patrick Bogner, Stefan Fleischmann, Paul Fleischmann, Eren Baysal, Marco Müller, Mohamed Mboup, Gabriel Jessen, Simon Kreisel, Tarik Sormaz, Nicholas Richardson, Oliver Lahr - Trainer: Patrick Pollak
SV Lauterhofen: David Wildfeuer, Philipp Gottschalk, Christian Meyer, Achim Meyer, Thomas Federl, Bastian Meyer, Michael Geitner, Bastian Meyer, Alexander Wastl, Fabian Scherer, Daniel Geitner - Trainer: Gerd Klaus
Schiedsrichter: Stefan Koch (Regensburg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Stefan Fleischmann (40.), 1:1 Daniel Geitner (90.+2)
Gelb-Rot: Fabian Schmid (93./SV Lauterhofen/)

TSV 1860 Weißenburg – TSC Neuendettelsau 1:0
TSV 1860 Weißenburg: Maximilian Laub, Jan Brandt, Philipp Meier, Niklas Schmied, Jörn Hohe, Anoirdin Amidou, Noah Schneider, Dragan Lazarevic, Robin Renner, Marlon Schissler, Kamalou Tchagouni - Trainer: Christian Leibhard
TSC Neuendettelsau: Simon Einzinger, Alexander Roth, Adam Roth, Simon Zenker, Oliver Moll, Dennis Avramovic, Sven Krug, Julius Schöniger, Louis Hirschmann, Michael Arnold, Moritz Ortner - Trainer: Dieter Kreiselmeier
Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Noah Schneider (87. Foulelfmeter)