Tragisches Drama in Backnang: 1. Göppinger SV droht der Abstieg

Der 33. und vorletzte Spieltag brachte für den 1. Göppinger SV eine schmerzhafte Gewissheit. Vor 200 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli im wegweisenden Auswärtsspiel bei der TSG Backnang mit 0:1. In einer von Nervosität und großem Kampf geprägten Begegnung schaffte es der Verein nicht, sich für den betriebenen Aufwand zu belohnen, wodurch die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt fast vollständig zunichte gemacht wurde. Die Enttäuschung nach dem Abpfiff saß tief.

Die Entscheidung in dieser intensiven Partie fiel kurz nach dem Seitenwechsel. In der 50. Spielminute erzielte Fabijan Domic den Treffer zum 1:0 für die TSG Backnang. Nur wenige Minuten nach diesem Rückschlag kehrte jedoch die Hoffnung für den 1. Göppinger SV zurück, als der Backnanger Arda Gürsel in der 58. Minute die Rote Karte sah. In numerischer Überzahl drängten die Göppinger fortan auf den Ausgleich, um im Abstiegskampf am Leben zu bleiben.

Das Drama vom Elfmeterpunkt

Die größte Gelegenheit zur Wende bot sich nur zwei Zeigerumdrehungen nach dem Platzverweis. In der 60. Spielminute pfiff der Unparteiische einen Handelfmeter für die Gäste. Filip Milisic übernahm die Verantwortung, verpasste jedoch die goldene Chance und verschoss den Strafstoß. Diese vergebene Großchance wirkte wie ein schwerer moralischer Wirkungstreffer für das Team von Gianni Coveli, das in der verbleibenden Spielzeit keinen Treffer mehr erzielen konnte.

Die prekäre Situation im Tabellenkeller

Nach dieser folgenschweren Niederlage belegt der 1. Göppinger SV mit 33 Punkten den 15. Tabellenplatz. Da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten müssen, hat der Verein nur noch minimale Chancen auf den Klassenverbleib.

Die Bedingungen für das rettende Wunder

Das sportliche Überleben des Vereins hängt nun an seidenen Fänden und ist an drei strikte Bedingungen geknüpft. Der Klassenverbleib wird am letzten Spieltag nur dann noch geschafft, wenn der 1. Göppinger SV sein eigenes Spiel gewinnt, Türkspor Neckarsulm gleichzeitig verliert und zudem der Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen den Aufstieg in die Regionalliga schafft. Das letzte Saisonspiel bestreitet die Mannschaft am Samstag, 30.05.2026 um 15:30 Uhr, im heimischen Stadion gegen das Schlusslicht FC Denzlingen.