Tränenreicher Abschied eines neuen Bruders

Hunderte von Umarmungen gab es für Dustin Weissbeck. "Leute aus Reihen, Mühlbach, Rohrbach usw., die ich nicht einmal gekannt habe, sind auf mich zugekommen, haben mich in den Arm genommen und gesagt, ´das hattet ihr nicht verdient´", berichtet der 40-Jährige, der bei der 1:3-Niederlage nach Verlängerung am Samstagnachmittag in Hilsbach gegen den FC Weiler sein letztes Spiel als Adelshofener Coach gemacht hat. Er sagt weiter: "Der Fußballgott hat es einfach nicht gut mit uns gemeint, nachdem wir die erste Halbzeit komplett kontrolliert haben und eigentlich 4:1 hätten führen müssen."

Fünf Jahre als SV-Trainer sind nun zu Ende gegangen und der scheidende Trainer hat bei seinem Herzensklub kein Auge trocken gelassen. Am Sonntagmorgen hat sich die Enttäuschung etwas gelegt, nicht aber die Gänsehaut, wie er erzählt: "Gestern Abend habe ich zwei Stunden lang nur geheult und gerade eben kamen die Tränen wieder hoch, als ich in der WhatsApp-Gruppe eine Abschiedsnachricht formuliert habe." Zusammengefasst sagte er seinen Jungs folgendes: "Ich bin als Niemand gekommen, habe Freunde gefunden und zum Schluss waren wir Brüder."

In seine Amtszeit fallen die größten Erfolge der Vereinsgeschichte mit der A-Klassen-Meisterschaft 2022 und der Final-Teilnahme im Kreispokal 2024, als es gegen Türk Gücü Sinsheim eine ähnlich bittere Niederlage nach Verlängerung wie am Samstag gegen Weiler gab. "Wir haben uns in Adelshofen zu Legenden gemacht", schrieb Weissbeck weiter an seine Jungs, die ihm bereits in Hilsbach auf dem Platz und später in Adelshofen im Klubhaus den ganz großen roten Teppich zum Abgang ausrollten. Er wurde auf Händen getragen und in Adelshofen standen alle Spalier, als er nachts nach Hause und quasi direkt in den Urlaub gefahren ist. "Das sind Bilder, die bleiben und die ich niemals vergessen werde", fasst er zusammen.