Tränen zum Abschied, kein Sieg - und eine stürmende Torhüterin

Thomas Jost (Trainer, Frauenbiburg): "Wir haben heute eine gute Balance gefunden aus Spaß - teils auch gesteuert durch eine überraschende Aufstellung - und dem Willen. sich gut zu verabschieden. Unterm Strich ein verdienter Punkt, auch wenn wir den Lucky Punch am Fuß hatten. Jetzt ab in die Sommerpause..."

Michael Eder (Teammanager, Ruderting): "Glückwunsch an Fürth zur Meisterschaft und viel Glück in der 3. Liga! Personell sehr geschwächt haben wir dem Meister eine Partie auf Augenhöhe geboten. Highlight aus unserer Sicht war der 2:3-Anschlusstreffer unserer als Feldspielerin aufgebotenen Torhüterin Luisa Weinhändlerin in der 90. Spielminute."