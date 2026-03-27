Tränen, Tanzen, Titelträume: St. Tönis steht im Niederrheinpokalfinale

Sonntag ist dann wieder Meisterschaftsnormalität angesagt, wenn die Mannen um Kapitän Dominik Dohmen an der Gelderner Straße den 1. FC Kleve erwarten (15.30 Uhr). Der zählte in der Vergangenheit nicht zu den Lieblingsgegnern der Blau-Gelben, denn von bisher sieben Spielen wurden nur zwei gewonnen. Ein Lichtblick war da das Weiterkommen in der dritten Pokalrunde, wo der Sportclub nach 0:2-Halbzeitrückstand nach Verlängerung an der Grenze noch mit 5:2 die Nase vorn hatte. Dagegen wurde das Hinspiel am 5. Oktober 2025 nach völlig verschlafener Anfangsphase – ähnlich wie seinerzeit im Pokal – mit 1:2 verloren. Da nutzte dann auch das schnelle 1:2 nach der Pause von Mario Knops herzlich wenig. Personell spricht vieles dafür, dass Trainer Bekim Kastrati ziemlich rotieren kann, weil der Kader gut bestückt ist. Interessant die schlechte Heimbilanz der St. Töniser: fünf Siege stehen fünf Niederlagen und zwei Unentschieden gegenüber. Dagegen wurden in der Fremde von 36 Punkten respektable 23 geholt.

Die Klever schoben sich vergangene Woche durch einen überraschenden 2:1-Erfolg gegen die SpVg. Schonnebeck auf den vorletzten Platz vor. Gefeierter Held war Youngster Elias Peter Reffeling. Ein Eigengewächs, dass beide Treffer erzielte. Aber bis zum rettenden Ufer sind es immer noch fünf Punkte, weshalb weiter großer Druck auf der Elf um Spielführer und Urgestein Niklas Klein-Wiele lastet. Sportlicher Leiter beim 1. FC ist Georg „Schorch“ Mewes. Der 77-Jährige ist in der Fußballszene am linken Niederrhein, aber auch weit darüber hinaus, bekannt wie ein bunter Hund.