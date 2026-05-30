Tränen in Göppingen: Bitterer Abstieg trotz 5:0-Sieg

Die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli zeigte am letzten Spieltag ihr offensives Potenzial. Bereits in der 15. Spielminute eröffnete Gentian Lekaj den Torreigen mit dem Treffer zum 1:0. In der 29. Minute legte Maximilian Ziesche nach und erhöhte auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1), schraubte Kevin Dicklhuber das Ergebnis auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber spielbestimmend. Philip Udogu erzielte in der 79. Spielminute das 4:0, ehe Stevan Anicic in der Nachspielzeit (90.+4) den 5:0-Endstand besiegelte.

Große Trauer und Tränen nach dem Abpfiff

Trotz dieses sportlichen Ausrufezeichens herrschte nach dem Schlusspfiff eine zutiefst gedrückte Atmosphäre an der Hohenstaufenstraße. Große Trauer und Tränen prägten das Bild auf dem Rasen und den Rängen. Da in dieser Saison mindestens vier und eventuell sogar fünf Mannschaften aus der Oberliga absteigen, war der klare Heimsieg in der Endabrechnung wertlos. Damit steht für den GSV der bittere Durchmarsch fest.

Der bittere Gang in die Verbandsliga

Knapp vor den Abstiegsrängen retteten sich der 1. FC Normannia Gmünd mit 39 Punkten (53:51 Tore) auf Platz 13 und der Aufsteiger Türkspor Neckarsulm mit ebenfalls 39 Punkten (52:61 Tore) auf Platz 14. Dem 1. Göppinger SV verbleibt trotz des Kantersieges mit 36 Punkten (53:53 Tore) nur der 15. Tabellenplatz, was den Abstieg besiegelt. Hinter dem Verein steigen auch der FSV Hollenbach mit 35 Punkten (56:69 Tore), der FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 33 Punkten (54:81 Tore) und der heutige Gegner aus Denzlingen mit 19 Punkten (35:78 Tore) ab.