Tränen im Keller: Hollenbach und Bissingen steigen ab

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Kampf um den sportlichen Verbleib in der Oberliga Baden-Württemberg hat dramatische und endgültige Züge angenommen. Der heutige Abschluss des 33. und vorletzten Spieltags brachte bittere Gewissheit für zwei weitere Vereine, während andere tief aufatmen durften. Da es in dieser Saison vier bis fünf Absteiger geben wird – abhängig davon, ob der Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga gewinnt –, lastete ein enormer Druck auf den Teams im Tabellenkeller. Während der Meister VfR Aalen sowie der Tabellenletzte FC Denzlingen schon länger feststanden, fielen nun weitere folgenschwere Entscheidungen.

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Diese Partie ist bereits in der Vorwoche gespielt worden – und sie hatte Gewicht. 1. CfR Pforzheim gewann mit 2:1 gegen VfR Mannheim und sammelte damit wichtige Punkte für die eigene Stabilität im Tabellenmittelfeld. Für Mannheim war die Niederlage ärgerlich, an der sicheren Teilnahme an der Relegation ändert sie jedoch nichts mehr. Für Pforzheim war dieses vorgezogene Spiel ein Befreiungsschlag, weil der Klub nun mit 48 Punkten deutlich entspannter auf den Rest der Saison schauen kann. Mannheim bleibt Zweiter und kann ohne Existenzdruck in die verbleibenden Aufgaben gehen. Dieses Ergebnis hat vor allem den Druck auf die Mannschaften darunter und dahinter erhöht.

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Auch dieses Spiel ist bereits ausgetragen worden. Karlsruher SC II gewann in Villingen mit 2:0 und hat sich damit den Klassenerhalt gesichert. Für Villingen war die Niederlage ärgerlich, aber nicht verheerend, weil der Aufsteiger mit 47 Punkten ebenfalls nicht mehr im ganz akuten Alarmbereich steckt. Gerade für Karlsruhe II war dieser vorgezogene Sieg von enormer Bedeutung. Die Mannschaft hat sich aus der gefährlichen Zone herausgearbeitet und kann den letzten Spieltag mit einer ganz anderen Ruhe angehen. Villingen bleibt im gesicherten Mittelfeld, auch wenn der Spieltag gezeigt hat, wie schnell in dieser Liga aus einem beruhigenden Polster wieder Spannung werden kann. ---

Beide Teams hatten den dritten Rang im Blick, am Ende verpasste der TSV Essingen die Chance näher heran zukommen. Nach 21 Minuten traf Marco Manduzio für das 1:0 des FC Nöttingen. Der Dritte sah lange Zeit nach dem Sieger aus, doch in der 81. Minute gelang Jannik Pfänder mit seinem 5. Saisontor der späte Ausgleich. ---

Ein wahres Schicksalsspiel erlebten die Zuschauer bei der Begegnung zwischen Türkspor Neckarsulm und dem FSV Hollenbach. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart: Bereits in der 1. Minute brachte Cristian Gilés Sanchez Neckarsulm in Führung. In der 76. Minute besiegelte Koray Kilic mit dem Treffer zum Endstand das sportliche Schicksal der Gäste. Nach dieser bitteren Niederlage steht der FSV Hollenbach endgültig als Absteiger fest. ---

Der SSV Reutlingen empfing den Türkischen SV Singen, für den es um immens wichtige Punkte im Abstiegskampf ging. In der 53. Minute eröffnete Atakan Koyuncuoglu die Führung für die Gäste. Nur wenig später sorgte Dominik Emminger in der 60. Minute für den zweiten Treffer. Durch diesen immens wichtigen Sieg belegt Singen den 13. Tabellenplatz. ---

Der SV Oberachern traf auf den bereits feststehenden Meister VfR Aalen. Luca Fritz erzielte in der 9. Minute die Führung für die Gastgeber, die Aalens Benjamin Kindsvater in der 43. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel trafen Robin Mörmann in der 51. Minute und Henri Scherer in der 52. Minute per Doppelschlag für Oberachern. Zwar verkürzte Oleksii Ohurtsov in der 59. Minute noch einmal für den Ligaprimus, doch die Punkte blieben bei den Hausherren. In der 79. Minute sah zudem Aalens Paul König die Rote Karte. ---

Für den 1. Göppinger SV ging es bei der TSG Backnang um die vielleicht letzte realistische Chance auf die direkte Rettung. Das entscheidende Tor des Tages erzielte Fabijan Domic in der 50. Minute für Backnang. Zwar musste die TSG ab der 58. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Arda Gürsel die Rote Karte sah, doch Göppingen konnte diesen Vorteil nicht nutzen. Besonders tragisch für die Gäste: Filip Milisic verschoss in der 60. Minute einen Handelfmeter für den 1. Göppinger SV. Nach dieser Niederlage hat Göppingen nur noch eine minimale theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Backnang hingegen darf sich über den gesicherten Ligaverbleib freuen. ---

Vor 101 Zuschauern trat der 1. FC Normannia Gmünd beim bereits feststehenden Absteiger FC Denzlingen an. Marvin Gnaase brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Alexander Aschauer in der 45. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt dieser einseitigen Begegnung setzte Nico Molinari in der 88. Minute mit seinem Treffer. ---

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen reiste mit dem Rücken zur Wand zum FV Ravensburg, wo 700 Zuschauer eine torreiche Partie erlebten. Tim Lauenroth in der 9. Minute und Luan Kukic in der 10. Minute brachten Ravensburg früh in Front. Bissingen kämpfte sich jedoch tapfer zurück: Max Stumm verkürzte in der 43. Minute, ehe Kevin Ikpide in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2 Minute) der psychologisch wichtige Ausgleich gelang. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeber jedoch wieder die Kontrolle. Nesreddin Kenniche traf in der 63. Minute zur erneuten Führung. Matteo Grabherr baute diese in der 78. Minute aus, bevor erneut Kenniche in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 5:2 setzte. Nach dieser herben Niederlage steht Bissingen als Absteiger fest.