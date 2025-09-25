„Tränen geflossen“: Trainergespann tritt bei Kreisklassist zurück

Hungerbach – Es war ein letzter Abend. Mit Bier und mit Tränen. Auch Tage danach sagt Michael Schöttl noch: „Es tut weh.“ Er und Kollege Michael Jungbauer legten direkt nach dem 1:0-Erfolg gegen den SV Eurasburg-Beuerberg in der Kreisklasse 3 ihr Amt als Trainer bei der SG Hungerbach nieder. Wie sie in der Kabine zur Mannschaft sprachen und später mit ihr noch lange feierten, übermannten sie die großen Emotionen. „Es sind einige Tränen geflossen“, verrät der 37-Jährige über die letzten Momente als Trainer.

Berechtigterweise leuchteten Fragezeichen auf, was hier vorgefallen ist. Es hatte keinen großen Krach gegeben. Vielmehr war es so: Nach der beispiellosen Seuchensaison samt Kreisliga-Abstieg hielten die Vereine ihren Coaches die Treue, weil sie sahen: Das passt, egal wie die Ergebnisse ausgesehen haben. Auch Michael Schöttl bestätigt: „Das Verhältnis zwischen uns und der Mannschaft ist phänomenal. Es war eine so tolle Zeit, obwohl sie so schwierig war.“ Trotzdem setzte im Sommer ein Prozess ein, der letztlich im Abschied mündete.

Drei Tage späte stand der neue Mann fest. Dienstagabend präsentierten Markus Bierling und seine Vorstandskollegen bei der SG den Nachfolger, der freilich ein alter Bekannter ist. Peter Müller kehrt nach zwei Jahren wieder auf den Posten zurück. Gemeinsam mit Jürgen Feistl hatte er die Kicker von der A-Klasse in die Kreisklasse geführt. Nun steht er zunächst einmal bis zur Winterpause bereit.

Der Vorstand zeigt sich unzufrieden

Auf Vorstandsseite wurde man immer unruhiger, was die Resultate und Auftritte der SG in der Kreisklasse betrafen. „Wir waren nicht zufrieden, haben uns ein anderes Auftreten gewünscht“, sagt Markus Bierling. Das Team wirkte ihrer Meinung nach gehemmt, ließ die so Hungerbach-typischen Tugenden wie bedingungslosen Kampf oder gegenseitige Motivation vermissen. „Wir haben es nicht erklären können“, sagt Bierling. Bei Spielersitzungen trug die Führungsetage ihre Beobachtungen und Bedenken vor.

Aufseiten der Trainer wiederum fühlten sich die beiden Michis – Schöttl und Jungbauer – unwohl, sahen sich unter Druck gesetzt. „Erwartungshaltung und Realität haben nicht zusammengepasst“, erklärt Schöttl. Für die stockende Entwicklung gab es ihrer Meinung nach rationale Gründe, wie etwa die hohe Fluktuation im Kader. Über die Zeit entstanden so höhere Hürden zum Vorstand, die nun unüberwindbar wurden.

Die Entscheidung ist gefallen

Vor dem Spiel gegen Eurasburg beratschlagten sich beide final und entschieden sich für den Rückzug, verkündeten den aber erst hinterher. „Wir wollten keine Unruhe reinbringen“, betont der Ex-Trainer.Siehe da: Die Hungerbacher präsentierten sich wie ausgewechselt, standen hinten bombenfest – und auch der bislang so glücklose Tobias Schüller traf wieder.

„Es hat Klick gemacht. Ich bin sicher, dass die Mannschaft in den nächsten Wochen eine Serie starten wird. Umso schwerer und schöner war es dann, aufzuhören. Weil wir gesehen haben: Sie können’s“, sagt der Oberhausener. Die beiden Coaches blieben trotzdem bei ihrem Entschluss. So sehr der schmerzte.

Bei Markus Bierling und den Kollegen stießen sie auf Verständnis. „Die haben viel mitgemacht. Wir sind mit der Arbeit voll zufrieden gewesen, haben lange festgehalten“, erklärt er. Die Führung wollte mit ihren Interventionen nur eine Trendwende erreichen. Auch sie erfuhren direkt nach dem Spiel vom Abschied ihrer Coaches. Bereits am Sonntag lief die Suche nach dem Nachfolger an.

Peter Müller steht kurz vor seinem Debüt

Peter Müller, die ganze Saison über bereits als Zuschauer dabei, signalisierte direkt, dass er helfen könne. „Ihm liegt der Verein am Herzen und er kennt die Buam“, weiß Markus Bierling, der das Training am Dienstag leitete und volles Vertrauen in den neuen, alten Coach hat. „Der weiß die Hebel“, versichert er. Müller ist als Mann der klaren Ansagen und Vorstellungen bekannt.

Sein Debüt gibt er am Sonntag beim heißen Landkreisderby in Antdorf. Im Winter werden sich dann beide Parteien zusammensetzen und über die fernere Zukunft verhandeln. Michael Schöttl hingegen wird in den nächsten zwei Wochen einmal komplett abschalten. Vom Fußball können er und sein Spezl Michi Jungbauer jedoch nicht loslassen, dafür lieben sie den Sport zu sehr. Ihnen war wichtig, dass sie die SG „mit Anstand, stilvoll und souverän“ verlassen. Das ist ihnen gelungen.