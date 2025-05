Medaillen für den Meister (Bild oben, hinten, v.l.) Sepp Obermeir (Betreuer), Robby Altermann (2. Abteilungsleiter Fußball), Mathias Leiber, Florian Pflügler, Philipp Strunk, Raffi Ascher, Maximilian Huber, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Felix Günzel, Trainer Wiggerl Donbeck, Co-Trainer Walter Werner, Spielgruppenleiterin Simone Petzke, Vorsitzender Robert Jell, Stadionsprecher Alfredo Sansone; (vorne, v.l.) Abteilungsleiter Wolfgang Lang, Tobi Jell, Noah Brill, Tobi Paulus, Leon Roth, Joshua Steindorf, Bilal Ibrahim, David Jeschonek, Tim Schels, Maxi Hellinger, Arnel Fazlic und Vincent Sommer. – Foto: Rainer Hellinger

Tränen fließen bei Hellinger-Abschied – dann lässt es Meister Schwaig gegen Garmisch krachen „Zeigt den Charakter der ganzen Truppe"

Die Sportfreunde Schwaig präsentieren sich gegen Garmisch-Partenkirchen erneut meisterlich. Bei der Verabschiedung von Hellinger wurde es emotional.

Mehr als 500 Zuschauer kamen am Freitagabend zum letzten Heimspiel des FC Schwaig in die NGL-Arena. Diese tolle Kulisse bot den richtigen Rahmen für einen ebenso denkwürdigen wie emotionalen Abend. Im Duell der beiden besten Rückrundenteams der Landesliga Südost gewann der FC Schwaig auch in der Höhe verdient 5:0 (2:0) gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen und baute damit seine unglaubliche Serie auf 17 Siege in Folge aus. Letzter Punktverlust für die Elf von Trainer Wiggerl Donbeck war übrigens das 1:1 im Hinspiel in Garmisch am 19. Oktober. Maxi Hellingers Gänsehaut-Moment

Bevor das Spiel begann, ehrte der Bayerische Fußballverband den Meister. Spielgruppenleiterin Simone Petzke überreichte eine Urkunde sowie allen Spielern und Trainern Medaillen. Dass der FC Schwaig zu Recht auf Platz eins steht, zeigte das Team dann in den folgenden 90 Minuten. Es brannte ein fußballerisches Feuerwerk ab, begeisterte seine Fans mit tollem Kombinationsspiel und ließ den sonst so starken Werdenfelsern keine Chance. Gerade mal sechs Minuten waren nach dem Anpfiff der souveränen Schiedsrichterin Paulina Koch vergangen, als Schwaig in Führung ging. Vincent Sommer bediente Leon Roth auf dem rechten Flügel, dessen präzise Flanke Raffi Ascher am langen Pfosten per Kopf zum frühen Führungstreffer verwertete.

Später wurde es emotional, und es flossen Tränen. Maxi Hellinger, einer der besten Fußballer, die je das Trikot des FC Schwaig getragen haben, bestritt sein letztes Heimspiel für die erste Mannschaft. Trainer Wiggerl Donbeck wechselte Hellinger, der das Team an diesem Tag als Kapitän aufs Spielfeld führte, in der 33. Minute aus. Das Stadion erhob sich, alle Schwaiger inklusive der Ersatzspieler und dem Trainerteam bildeten ein Ehrenspalier, durch das die Nummer 23 unter Tränen das Spielfeld verließ. Ein Gänsehaut-Moment, den jeder im Stadion dem Edeltechniker, der so oft mit Sprunggelenksverletzungen zu kämpfen hatte, gönnte. Hellinger bleibt beim FC Schwaig im Teammanagement Hellinger bleibt seinem Heimatverein jedoch erhalten. Er wechselt zur neuen Saison ins Teammanagement und unterstützt Fußballchef Wolfgang Lang. Für Hellinger kam Joshua Steindorf. Am Spielgeschehen änderte sich nichts. Schwaig war in allen Belangen überlegen und legte in der 40. Minute nach einer Traumkombination den zweiten Treffer nach. Der starke Rechtsverteidiger Arnel Fazlic ließ einen Gegenspieler ins Leere laufen, passte auf Ascher, der direkt auf Roth ablegte.

Der Schwaiger Torreigen ist eröffnet: Raffi Ascher (2.v.l.) köpft am langen Pfosten einen Flankenball von Leon Roth zum 1:0 ins Netz. Garmischs Verteidiger Philippe Schulz und Torwart Simon Voß haben das Nachsehen. – Foto: Christian Riedel