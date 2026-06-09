Tränen beim TuS – Menden rettet sich doch noch

Der SV Menden hat am letzten Spieltag doch noch den Klassenerhalt feiern können – Foto: Boris Hempel

TuS kann Abstieg nicht verhindern Die bittere Realität hat den TuS Homburg-Bröltal eingeholt. Nach der knappen 1:2-Heimniederlage gegen den Vizemeister Alemannia Aachen und dem gleichzeitigen Mendener Sieg ist der Abstieg aus der Frauen-Mittelrheinliga besiegelt. Für Trainer Mats Bollmann endet seine zweijährige Amtszeit bei den THB-Frauen vor seinem internen Wechsel zur Herrenmannschaft mit dem größtmöglichen sportlichen Rückschlag – doch der Coach richtete den Blick unmittelbar nach dem Abpfiff realistisch auf das Gesamtbild der abgelaufenen Spielzeit. Der scheidende Trainer fand trotz der tiefen Enttäuschung gefasste und reflektierte Worte für das Saisonende: „Wir sind nicht heute abgestiegen. Wir hatten in dieser Saison eigentlich genug Matchbälle, haben sie aber nicht genutzt. Letztes Jahr haben wir es häufiger geschafft, uns zu belohnen. Diesmal sind wir öfter bestraft worden. Ich bin dennoch stolz auf die Mädels, die mit vielen Rückschlägen zu kämpfen hatten in dieser Saison. Sie haben immer Charakter bewiesen und sind als Einheit aufgetreten.“

Menden feiert Klassenerhalt Der SV Menden hat den Klassenerhalt tatsächlich noch geschafft. Nach einer schwierigen Rückrunde rettete sich der SV am letzten Spieltag doch noch über den Strich. Auf heimischem Platz sorgte ein deutlicher Sieg für den Ligaverbleib. Bereits nach 19 Minuten führten die Gastgeberinnen mit 2:0. In der Schlussminute machte der dritte Treffer schließlich alles klar. Mit dem Erfolg endete zudem eine lange Negativserie für Menden. Unglaubliche 14 Spiele mussten die Mendenerinnen auf einen Sieg warten. Erst durch diese Serie war der SV überhaupt noch in den Abstiegskampf geraten. Dass die Durststrecke ausgerechnet am entscheidenden letzten Spieltag endete, dürfte in Menden für große Erleichterung gesorgt haben.

Bergfried verabschiedet sich vom Abenteuer Mittelrheinliga

Auch wenn das nackte Ergebnis von 0:8 gegen den ungeschlagenen Meister DJK Südwest eine deutliche Sprache spricht, spiegelt es nicht den wahren Charakter des Leverkusener Abschiedsauftritts wider. Wie schon im Vorfeld angekündigt, stand die Partie beim SV Bergfried ganz im Zeichen der großen Emotionen und des Abschieds verdienter Spielerinnen. Bergfried-Coach Sebastian Finster zog trotz des bitteren Resultats ein bemerkenswertes Fazit nach dem Schlusspfiff: „Wie bereits auch vorher schon gesagt, stand das Spiel im Schatten der Verabschiedungen. Dennoch wurde gespielt, wir konnten sieben Minuten super mithalten, es gab Chancen auf beiden Seiten. Dann haben sich bei uns individuelle Fehler eingeschlichen, die direkt bestraft wurden. Nach dem 0:1 zogen sich diese Fehler durch unser Spiel wie ein roter Faden. Zwar haben wir trotz der Flut an Gegentreffern nie aufgehört zu spielen und konnten uns auch diverse Möglichkeiten erspielen, leider konnten wir diese nicht nutzen.“ Statt mit dem Abstieg zu hadern, überwog beim Trainer der Stolz auf die Entwicklung seiner extrem jungen Mannschaft. Der SV Bergfried hat sich in dieser Saison erstmals auf der großen Verbandsebene präsentiert und trotz der harten Konkurrenz bewiesen, dass das Potenzial für die höchste Liga des Mittelrheins absolut vorhanden ist. Finster verabschiedete sich mit emotionalen Worten im Namen des gesamten Vereins: „Abschließend möchte ich mich und unser Team aus der Mittelrheinliga verabschieden. Jedes Spiel war für uns ein Abenteuer. Auch wenn es heutzutage immer weniger Wert hat, aber meine Mannschaft hat mit jedem Spiel Geschichte für den SV Bergfried Leverkusen geschrieben. Mit jedem Spiel haben wir bewiesen, dass auch eine Mannschaft, die sehr jung ist und noch viel Potenzial hat sich zu entwickeln, in der Mittelrheinliga mithalten konnte. Wir konnten auf uns aufmerksam machen und haben aus allen Richtungen Respekt und Anerkennung erhalten.“

Waldenrath hadert mit Hitzeschlacht und mangelnder Konstanz

Bei der knappen 3:4-Auswärtsniederlage gegen den Ideal Club de Futbol Casa de España erlebten die Gäste ein Wechselbad der Gefühle. Nach einer verschlafenen ersten Hälfte und einer fulminanten Aufholjagd brach ein verletzungsbedingter Schock in der Schlussphase der Viktoria letztlich das Genick. In den ersten 45 Minuten hinterließ die lange, kräftezehrende Saison bei beiden Teams deutliche Spuren. Bei sommerlicher Hitze schleppte sich die Partie zunächst zäh dahin – mangelnde Laufbereitschaft und eine ungewohnt hohe Fehlerquote prägten das Bild. Nach dem Seitenwechsel stellte Waldenrath taktisch um. Waldenrath riss das Heft komplett an sich, drehte die Partie mit zwei wunderschön herausgespielten Treffern und schnupperte vehement am Auswärtssieg. Viktoria-Coach Maik Honold trauerte nach dem Abpfiff dieser vergebenen Vorentscheidung nach, fand aber gleichzeitig klare Worte für den schwachen Beginn: „Eine vermeidbare Niederlage zum Abschluss, die noch einmal richtig weh tut. In der ersten Halbzeit war beiden Mannschaften anzusehen, dass die Saison ihren Tribut gefordert hat. Für das, was wir uns vorgenommen hatten, war das insgesamt deutlich zu wenig. Zur Halbzeit haben wir auf ein 4-4-2 umgestellt, das hat dem Spiel direkt eine andere Richtung gegeben. Wir waren deutlich präsenter, sind besser in die Zweikämpfe gekommen und hatten unsere beste Phase im Spiel. In diesen starken 25 Minuten haben wir zwei sehr gut herausgespielte Tore erzielt und uns weitere klare Torchancen erarbeitet. In dieser Phase müssen wir das Spiel eigentlich entscheiden.“ Der bittere Knackpunkt der Begegnung folgte unmittelbar nach der zweiten Trinkpause. In der 70. Spielminute verlor die Viktoria nach einem unglücklichen Zusammenprall eine Akteurin durch eine Gehirnerschütterung. Da das Wechselkontingent bereits erschöpft war, mussten die Gäste die packende Schlussphase inklusive einer üppigen Nachspielzeit in Unterzahl überstehen. Gegen die spielstarken Spanierinnen ein Unterfangen, das bei den tropischen Temperaturen die letzten Kraftreserven raubte. Honold beschrieb das bittere Drama auf der Zielgeraden und zog ein kritisches Saisonfazit: „ Durch eine Gehirnerschütterung fiel eine Spielerin aus, sodass wir die verbleibenden 20 Minuten inklusive Nachspielzeit in Unterzahl bestreiten mussten. In dieser Phase haben uns vorne die Entlastung und mit zunehmender Spielzeit auch die Kräfte gefehlt. So ist es uns am Ende nicht gelungen, das Ergebnis über die Ziellinie zu bringen. Damit endet eine durchwachsene Saison, mit der wir insgesamt nicht zufrieden sein können. Uns hat über weite Strecken die nötige Konstanz gefehlt, das müssen wir uns klar ankreiden. Es war deutlich mehr möglich und genau daran müssen wir in der kommenden Saison arbeiten.“

Merl feiert Comeback Beim Tabellendritten SV Allner-Bödingen drehten die Merlerinnen einen scheinbar komfortablen Rückstand in einen spektakulären 3:2-Auswärtssieg. Die Vorzeichen standen bei bestem Fußballwetter ganz auf Feierstimmung, doch auf dem Rasen erwischte der Favorit aus Allner-Bödingen den besseren Start. Die Gastgeberinnen nutzten ihre Erfahrung und zogen eiskalt auf 2:0 davon. Wer dachte, die bereits geretteten Merlerinnen würden sich nun in den vorzeitigen Sommerurlaub verabschieden, sah sich komplett getäuscht. Mit einer unglaublichen Energieleistung, hoher Laufbereitschaft und purem Siegeswillen biss sich Rot-Weiß zurück in die Partie und drehte das Spiel in der Schlussphase komplett. Ein sichtlich stolzer Jan Schüll schickte sein finales Statement und sparte nicht mit Lob für sein Team, während er gleichzeitig den Blick nach vorne richtete: „Ein Saisonabschluss, der nicht besser hätte laufen können. Wir hatten tolles Wetter, die Stimmung war gut und das Spiel war spannend. Ich bin überaus stolz, dass wir trotz des zwischenzeitlichen 2:0-Rückstandes nicht aufgegeben und weitergekämpft haben. Am Ende nochmal so zurückzukommen und beim Tabellendritten noch mit 2:3 zu gewinnen, war eine pure Mentalitäts- und Mannschaftsleistung, die man sich zum letzten Spieltag als Trainer wünscht. Es war eine tolle Saison, Glückwunsch an Südwest zum Aufstieg!“ Mit diesem Coup verabschiedet sich Schüll mit dem bestmöglichen Gefühl aus Merl. Er hinterlässt eine charakterstarke Mannschaft, die sich nach einer kräftezehrenden Spielzeit mit dem hervorragenden 8. Tabellenplatz belohnt hat. Während das Team nun in die verdiente Sommerpause geht, wartet auf den Coach im Spätsommer die neue Herausforderung in der Regionalliga.