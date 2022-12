Tränen beim ersten Spiel: Burunc wird mit 48 Jahren Schiedsrichter – „kann es jedem empfehlen“ Referee will Inspiration für andere sein

Surberg – Der Job des Schiedsrichters ist im Fußball kein einfacher. Um in den höheren Ligen eingesetzt zu werden, heißt es, dass man jung und fit sein sollte. Die meisten fangen in ihren besten Jahren mit der Schiedsrichterei an. Im höheren Alter wagt sich fast kein Neuling mehr an die Schiedsrichterausbildung.

Dass es auch anders geht, beweist Resat Burunc aus dem Landkreis Traunstein. Im Alter von 48-Jahren entschied er sich dazu Schiedsrichter zu werden. Im April 2022 hielt er dann seinen Schiedsrichterschein in den Händen. „Ich persönlich kenne niemanden, der so spät noch angefangen hat. Die meisten anderen Kollegen in meinem Alter pfeifen schon seit 30 Jahren“, berichtet Burunc stolz. Seitdem hat der Referee, der für seinen Heimatort Surberg pfeift, 44 Partien geleitet. Im Jugendbereich pfeift er aktuell bis zur Kreisklasse, im Herrenbereich bis zur B-Klasse.

Burunc steckt sich noch Ziele: „Möchte bei den Herren in der Kreisklasse pfeifen“

Burunc war schon immer fußballbegeistert und schaut sich schon seit Jahren die wichtigsten Amateurspiele im Landkreis live vor Ort an. Da er sich nicht mehr in der Lage fühlte, selbst im Verein Fußball zu spielen und trotzdem noch irgendwie dabei sein wollte, entschied er sich letztendlich für die Schiedsrichterei: „Es werden ja immer Schiedsrichter gesucht. Ich kann es jedem nur empfehlen. Du bist immer noch Teil des Spiels und es macht mir unheimlich viel Spaß. Man tut auch etwas Gutes für den Sport. Auch D-Jugendspieler haben einen offiziellen Schiedsrichter verdient.“

Obwohl bei ihm das Hobby im Vordergrund steht, hat er noch Ziele für die Zukunft: „Ich möchte im Herrenbereich noch in der Kreisklasse pfeifen. Natürlich sollen auch die jungen Schiedsrichter gefördert werden, aber ich denke, die Kreisklasse ist noch ein realistisches Ziel für mich.“

Burunc möchte selbst andere inspirieren Schiedsrichter zu werden