Tränen bei FC Gießen und Göppinger SV, Debakel für Stuttgarter Kickers

Der FSV Frankfurt beendete die Saison mit einem Heimsieg. Cas Peters eröffnete in der 22. Minute, Birkan Celik erhöhte wenig später auf 2:0 (30.). Filip Milisic sorgte kurz nach der Pause für den Anschluss (46.), doch Lucas Hermes traf in der 66. Minute zum 3:1. Cas Peters (76.) erhöhte, ehe Frankfurts im Weißmann (82.) ein Eigentor fabrizierte. Cas Peters (84.) setzte den Schlusspunkt zum 5:2. Göppingen verabschiedet sich damit nach einem Jahr aus der Regionalliga.

Mit einem wahren Offensivfeuerwerk verabschiedeten sich die Kickers aus der Saison. Bereits in der ersten Minute brachte Jan Urbich die Gastgeber vor 6183 Zuschauern in Führung und legte in der 4. Minute nach. Zwar verkürzte Justin Steinkötter in der 32. Minute per Foulelfmeter, doch Dimitrij Nazarov stellte mit einem verwandelten Handelfmeter (41.) den alten Abstand wieder her. Nach der Pause erhöhte Nazarov auf 4:1 (52.), Ron Berlinski setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt.

Der SGV Freiberg sicherte sich Rang drei durch einen Heimsieg gegen Walldorf. Felix Kendel brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Gal Grobelnik glich nur drei Minuten später aus. Ein Eigentor von Jannis Boziaris in der 38. Minute besiegelte schließlich die Niederlage der Gäste. ---

Der Meister ließ am letzten Spieltag nichts anbrennen. David Mokwa traf in der 9. und 72. Minute doppelt, dazwischen erhöhten Ruben Reisig (36.) und Florian Micheler (40.) zum 4:0. Dominik Rummel betrieb mit dem Ehrentreffer in der 83. Minute lediglich Ergebniskosmetik für Gießen, das am Ende als Viertletzter absteigen muss. ---

In einem spektakulären Spiel unterlag der Bahlinger SC mit 3:4 gegen das Schlusslicht Villingen. Hasan Pepic brachte die Gastgeber in der 46. Minute in Führung. Dann drehte Villingen auf: Fabio Liserra (57.), Nico Tadic (59.) und Marcel Sökler (69.) trafen zur 3:1-Führung. Bahlingen schlug zurück: Shqipon Bektashi (76.) und Yannick Häringer (90.+3) glichen aus – doch Kevin Hezel schockte Bahlingen mit dem 4:3 in der 90.+5. Minute. Trotz des Sieges muss Villingen den Gang in die Oberliga antreten. ---

Im Duell trennten sich Fulda und Homburg mit einem Remis. Kevin Hillmann erzielte in der 48. Minute das 1:0, Benjamin Kirchhoff glich in der 79. Minute aus. Beide Teams beenden die Saison im Mittelfeld. ---

Eintracht Frankfurt II ging durch Treffer von Daniel Starodid (37.) und Metehan Yildirim (50.) mit 2:0 in Führung. Daniel Buballa verkürzte in der 54. Minute. Es blieb beim 2:1 für die Gäste, die bereits vor dem Spiel als Absteiger feststanden. ---

Vor 4500 Zuschauern erlebten die Kickers ein Debakel gegen Kassel. Adrian Bravo-Sanchez (27.), Nikos Zografakis (30., 50.) und Marco Hingerl (48.) trafen für die Gäste. Nevio Schembri konnte zwischenzeitlich verkürzen (62.), doch Cornelius Bräunling stellte in der 79. Minute den 5:1-Endstand her. ---

Der SC Freiburg II ging vor 1440 Zuschauern gegen Mainz durch Leon Maxime Catak (10.) in Führung. David Mamutovic traf in der 15. Minute zum 1:1 und legte in der 66. Minute das 2:1 nach. Marc Richter machte in der 74. Minute für die Gäste alles klar.