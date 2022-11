Der Wuppertaler Sv ist aktuell in gnadenloser Topform. – Foto: Jochen Classen

Trägt der Lauf den Wuppertaler SV bis zur Pause an die Spitze? Regionalliga West: Fünf Siege in Serie hat der WSV nun schon auf dem Konto. Mit einem weiteren Sieg gegen Fortuna Köln ginge die Jagd auf Spitzenreiter Münster weiter.

Ruft man das aktuelle FuPa-Power-Ranking auf, das Aufschluss über die Formkurve der vergangenen fünf Spiele gibt, so fällt eine ganze Menge auf. Die Form der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbachs U23 mit vier Siegen in Folge ist schon stark, hat das Team bis auf Tabellenplatz zwei geführt, aber die Verfassung des Wuppertaler SV ist noch besser. Fünf Siege in Folge sind hier verzeichnet, nur drei sind es in diesem Zeitraum bei Spitzenreiter Preußen Münster, so dass die erfolgreiche Jagd auf die Tabellenspitze bis zur Winterpause nicht unrealistisch erscheint.

In diesen fünf Partien hat der WSV die Münsteraner jüngst selbst mit 1:0 besiegt, auf fremdem Platz, zudem auch Erfolge gegen Düsseldorfs U23, den 1. FC Düren, Rot-Weiß Oberhausen und beim 1. FC Kaan-Marienborn eingefahren. Also keineswegs Laufkundschaft der Spielklasse. Als Tabellendritter fehlen nur noch vier Zähler auf den Spitzenreiter, und vier Spiele sind noch zu absolvieren. Siegt das Team von Trainer Hüzeyfe Dogan, der in der Vorsaison kurz vor dem Ende bei der SSVG Velbert beurlaubt worden war, so weiter, könnte in der Tat ganz oben überwintert werden. Die Gegner im Restjahr 2022 heißen Fortuna Köln, Rot Weiss Ahlen, SG Wattenscheid 09 und SC Wiedenbrück.