Trägt der Aufwind FSV Buchenau auch über den Berg?

Marburg-Biedenkopf. Die ersten Spiele des Jahres in der Fußball-Kreisoberliga Nord sind gelaufen. Und sie liefern bereits eine Erkenntnis: Der FSV Buchenau ist konkurrenzfähig. Die Lahnlustler wollen dies am Sonntag auch beim Topteam Amöneburg unterstreichen. Der Tabellendritte SG Silberg/Eisenhausen geht ins nächste Heimspiel und ist gegen Schlusslicht FSG Südkreis haushoher Favorit. Im Süden des Landkreises steht das Derby zwischen dem Gladenbacher SC und der SG Versbachtal an. Türk Gücü Breidenbach empfängt den VfL Neustadt. Alle Wochenendspiele steigen am Sonntag um 15 Uhr.