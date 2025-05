„Träge Phase“ – Der SC Oberweikertshofen II ist weiter auf Formsuche

Oberweikertshofen – Seitdem die Landesliga-Reserve aus Oberweikertshofen in Geiselbullach den Klassenerhalt fix gemacht hat, ist die Luft raus bei der Mannschaft von Trainer Daniel Stapfer. „Nach dem Sieg in Geiselbullach haben wir uns eine träge Phase zugelegt, die mir freilich nicht gefällt“, so der SCO-Coach. Aber auch wenn man nun bei Jahn Landsberg mit 0:1 (0:0) verloren habe, zeige die Formkurve wieder etwas nach oben. „Aber die letzten beiden Spiele müssen wir schon noch ein wenig zulegen.“