Traditionsverein VfB Kiel verlängert mit Trainer Tim Spirigatis

Das Trainergespann des VfB Kiel mit Thomas Karbsch und Tim Spirigatis. – Foto: VfB Kiel

Der VfB Kiel setzt weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Traditionsverein von der Waldwiese hat den Vertrag mit Trainer Tim Spirigatis verlängert und geht auch in der Saison 2026/27 mit dem bisherigen Coach in die Spielzeit.

Vertrauen durch sportliche Entwicklung Ausschlaggebend für die weitere Zusammenarbeit war aus Vereinssicht vor allem die erfolgreiche sportliche Entwicklung und das stimmige Gesamtbild abseits des Platzes. „Aufgrund erfolgreicher Arbeit und einem sehr guten Miteinander zwischen ihm und dem Vorstand, sowie der zweiten Mannschaft, freuen wir uns das Tim, trotz anderer Angebote, sich für den VfB Kiel entschieden hat“, erklärte Fußballobmann Thomas Karbsch. Mit der frühzeitigen Entscheidung können beim VfB die Planungen für die kommende Saison nun gezielt vorangetrieben werden. „Aber erst mal will Tim mit seiner Truppe eine erfolgreiche Rückrunde spielen“, ergänzte "Karbscher", zusammen mit Spirigatis als Trainergespann, nach der Einigung mit dem 41-jährigen Coach.

VfB Kiel mit Blick nach oben