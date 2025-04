Traditionsverein verkündet sein Aus: "Eine Ära geht zu Ende"

Über lange Jahrzehnte war der WFV Schwarz-Gelb ein fester Bestandteil des Fußballs in Weißenfels. Aktuell bilden die Schwarz-Gelben in der Kreisoberliga eine Spielgemeinschaft mit dem SV Grün-Weiß Langendorf - noch. Denn zum Osterfest verkündete der Traditionsverein, der 1903 als Fußballclub "Hohenzollern" gegründet worden war, nun sein Aus. "Eine Ära geht zu Ende", titelte der Weißenfelser FV, der älteste Fußballverein der Stadt.

Nach "sieben tollen Jahren", so heißt es, wird die Spielgemeinschaft nach dem Saisonende aufgelöst - und der WFV Schwarz-Gelb verschwindet in diesem Zuge von der Bühne des aktiven Herrenfußballs.

"Nach dem mehr als gelungenen 120-jährigen Vereinsjubiläum im Jahre 2023, bei dem sehr viele Mitglieder mit anpackten, hoffte man, dass diese Einsatzbereitschaft weiter anhält und man nach sehr guten Gesprächen mit dem Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt auch weitere Projekte (Brunnenbau/Platzsanierung) sowie Kooperation im Jugendbereich angehen kann. Leider ebbte diese Euphorie schnell wieder ab, Aufgaben konnten nur innerhalb des eh schon vollbeschäftigten Vorstandes umverteilt werden, so dass man konstatieren musste, dass es so nicht weitergehen kann", schrieb der Club zu den Hintergründen.

Am 2. Juli 1903 gründete sich der Fußballclub "Hohenzollern" - später zur Spielvereinigung Schwarz-Gelb unbenannt. – Foto: WFV Schwarz-Gelb

Vor allem "die Bewirtschaftung des Geländes und die Organisation der Spieltags-Abdeckung zu den Punktspielen" seien immer nervenaufreibender geworden, "da zu wenige Helfer sich bereit erklärten und mit Regina Wilnewski ein wichtiger Bestandteil im Team Versorgung in den Ruhestand ging", heißt es. Der Altersdurchschnitt der gut 50 Mitglieder sei inzwischen bei 50 Jahren angelangt. Deswegen hätte man sich in die Augen schauen und akzeptieren müssen: "Wir sind nur noch ein Altherrenverein, der sich sportlich freitags zum Kicken trifft, was nach langen Fußballerkarrieren auch irgendwo verständlich ist."

Altherrenkicker des WFV Schwarz-Gelb bleiben am Ball

Ein zweiter Hauptpunkt für das Ende sei die geringe Zahl an Aktiven, "der viel zu geringe WFV-Anteil für zwei Mannschaften einer Spielgemeinschaft": Nur sechs Spieler und zwei Offizielle steuern die Schwarz-Gelben derzeit bei. Sorgen um den langjährigen Kooperationspartner mache man sich keine. "Mit dem Nachrücken der grün-weißen Jugend haben die Langendorfer eine gute Grundlage geschaffen, um eigenständig wieder in die Spiele zu gehen", schreibt der WFV. Man Blicke auf "eine tolle und harmonische gemeinsame Zeit zurück".

Wie es nach dem Sommer beim WFV Schwarz-Gelb weitergeht? "Die wenigen noch wollenden WFV-Akteure werden im Sommer entweder komplett zu Langendorf wechseln oder in einer Art Doppelmitgliedschaft für die Langendorfer aktiv bleiben können", schreibt der Traditionsverein: "Ansonsten bleiben unsere Altherrenkicker ,die Löwen' natürlich mit ihren Spielen erhalten."

Ein Abschied mit Wehmut und Stolz: "Schon mehrfach totgeredet"

Auch weitere Highlights soll es weiterhin geben - nur eben keinen aktiven Herrenfußball mehr: "Es ist auf der einen Seite eine mit sehr viel Wehmut verfasste Nachricht, verschwindet nun doch der älteste Fußballverein der Stadt aus dem offiziellen Fußballgeschäft, zum anderen aber auch eine mit Stolz zurückblickende auf das Geleistete in den letzten 15 bis 20 Jahren, in denen der Verein schon mehrfach totgeredet wurde und man immer wieder mit großem Aufwand dem widersprechen konnte und die schwarz-gelbe Flagge hochhalten konnte."

