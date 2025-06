Malek Fakhro wechselt in den Osten. – Foto: Imago Images

Traditionsverein ruft: Malek Fakhro verlässt die Regionalliga West Weder 3. Liga noch der 1. FC Bocholt: Nationalspieler Malek Fakhro wechselt nach seinem Abschied vom MSV Duisburg aus der Regionalliga West zum Hallescher FC.

Malek Fakhro verlässt den MSV Duisburg - und nun auch die Regionalliga West! Der Nationalspieler des Libanon, der am Niederrhein durch seine Stationen beim MSV, 1. FC Bocholt, SV Straelen und ETB Schwarz-Weiß Essen bestens bekannt ist, geht in den Osten und schließt sich dem Traditionsverein Hallescher FC an. Damit ist eine Rückkehr zum FCB vorerst vom Tisch.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fakhro (27) den Westen verlässt. 2021/22 spielte er für ein Jahr beim VfB Lübeck in der Regionalliga Nord, ab Juli stürmt der „Büffel“ in der Regionalliga Nordost für den Vizemeister Hallescher FC. Der HFC war zwischen 2012 und 2024 ein Dauerbrenner in der 3. Liga und verpasste nach seines Abstiegs nur knapp die direkte Rückkehr. Dabei soll Fakhro ab sofort helfen. Nach 30 Toren in zwei Jahren wechselte er vor einem Jahr mit Trainer Dietmar Hirsch von Bocholt nach Duisburg und reifte nach guten Leistungen sogar zum Nationalspieler des Libanon. Für den MSV traf er neunmal und wurde Meister, den Sprung in die 3. Liga geht er aber nicht mit. Hallescher FC: Fakhro auch anhand von Daten verpflichtet