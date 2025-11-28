Traditionssuell im Ludwigspark

Der 1. FC Saarbrücken empfängt im ersten Spiel nach dwm Trainerwechsel von Alois Schwartz zu Jürgen Luginger am Samstag um 14 Uhr Rot-Weiss Essen mit dem ehemaligen FCS-Trainer Uwe Koschinat an der Seitenlinie im Ludwigspark.

Am Samstag (14.00 Uhr) empfängt der 1. FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion Rot-Weiss Essen. Gegen die ambitionierten Gäste aus dem Ruhrgebiet erwartet der FCS eine stimmungsvolle Kulisse von rund 13.000 Zuschauern.

„Wir sind alle in der Verantwortung, wir müssen das Beste aus der Situation machen. Rot-Weiss Essen ist eine Top-Mannschaft, mit hoher individueller Qualität. Das wird eine spannende Aufgabe“, sagte Interimstrainer Jürgen Luginger vor dem Duell.

In der Trainingswoche lag der Schwerpunkt klar auf der Arbeit gegen den Ball und klaren Abläufen im Spiel. „Es war eine intensive Woche, wir haben gut gearbeitet“, so Luginger. „Wir benötigen Stabilität, wir haben taktisch viel gearbeitet.“ Ziel sei es, diese Inhalte nun konsequent auf den Platz zu bringen. „Wir wollen uns natürlich taktisch nicht in die Karten schauen lassen, aber wir haben mehrere Optionen, wie wir das Spiel angehen können“, sagte Luginger.