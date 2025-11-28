Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Hält sich Pele Wollitz mit den Cottbusern weiter oben? – Foto: Imago Images
Traditionsschlager in Duisburg, Tabellenführer Cottbus gegen Köln
3. Liga: Der Aufstiegskampf ist derzeit ein wahrlich enges Höschen. Energie Cottbus, MSV Duisburg und VfL Osnabrück stehen punktgleich ganz oben mit nahezu identischer Tordifferenz. So könnte sich nach dem 16. Spieltag noch einmal einiges verschieben.
Gibt es für die laufende Spielzeit eigentlich noch eine Aufstiegsfavoriten? Weiterhin herrscht in der oberen Tabellenhälfte ein äußerst enges Gedränge, der Platz an der Sonne scheint beinahe wöchentlich umherzugehen. So muss sich der MSV Duisburg sorgen, dass nach dem wohl schwächsten Auftritt der Saison gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) bald vielleicht sogar ein Platz unter den Top drei dahin ist. Im sicherlich stimmungsgeladenen Duell mit Alemannia Aachen lauern die Verfolger sicher auf einen weiteren Ausrutscher. Unterdessen wird Energie Cottbus gegen Viktoria Köln gefordert sein, Rot-Weiss Essen bekommt es mit dem taumelden 1. FC Saarbrücken und deren Interimscoach Jürgen Luginger zu tun. Am Sonntag kommt es schließlich zum Topspiel zwischen dem SC Verl und dem VfL Osnabrück, wo beide Teams eine Ungeschlagen-Serie zu verteidigen haben.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.