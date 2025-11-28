 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Hält sich Pele Wollitz mit den Cottbusern weiter oben?
Hält sich Pele Wollitz mit den Cottbusern weiter oben? – Foto: Imago Images

Traditionsschlager in Duisburg, Tabellenführer Cottbus gegen Köln

3. Liga: Der Aufstiegskampf ist derzeit ein wahrlich enges Höschen. Energie Cottbus, MSV Duisburg und VfL Osnabrück stehen punktgleich ganz oben mit nahezu identischer Tordifferenz. So könnte sich nach dem 16. Spieltag noch einmal einiges verschieben.

Gibt es für die laufende Spielzeit eigentlich noch eine Aufstiegsfavoriten? Weiterhin herrscht in der oberen Tabellenhälfte ein äußerst enges Gedränge, der Platz an der Sonne scheint beinahe wöchentlich umherzugehen. So muss sich der MSV Duisburg sorgen, dass nach dem wohl schwächsten Auftritt der Saison gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) bald vielleicht sogar ein Platz unter den Top drei dahin ist. Im sicherlich stimmungsgeladenen Duell mit Alemannia Aachen lauern die Verfolger sicher auf einen weiteren Ausrutscher. Unterdessen wird Energie Cottbus gegen Viktoria Köln gefordert sein, Rot-Weiss Essen bekommt es mit dem taumelden 1. FC Saarbrücken und deren Interimscoach Jürgen Luginger zu tun. Am Sonntag kommt es schließlich zum Topspiel zwischen dem SC Verl und dem VfL Osnabrück, wo beide Teams eine Ungeschlagen-Serie zu verteidigen haben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue

Heute, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:00live

_____

Liveticker: MSV Duisburg - Alemannia Aachen

Morgen, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
14:00live

_____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

_____

Liveticker: FC Ingolstadt - TSG 1899 Hoffenheim II

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00live

_____

Liveticker: SSV Ulm - TSV 1860 München

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

_____

Liveticker: FC Energie Cottbus - Viktoria Köln

Morgen, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
14:00live

_____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
16:30live

_____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock

So., 30.11.2025, 13:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

_____

Liveticker: SC Verl - VfL Osnabrück

So., 30.11.2025, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
16:30live

_____

Liveticker: VfB Stuttgart II - TSV Havelse

So., 30.11.2025, 19:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
19:30live

_____

So geht es weiter

17. Spieltag
05.12.25 Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II
06.12.25 Viktoria Köln - SSV Ulm 1846 Fußball
06.12.25 VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden
06.12.25 FC Energie Cottbus - MSV Duisburg
06.12.25 TSV Havelse - SC Verl
06.12.25 TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
06.12.25 TSV 1860 München - 1. FC Schweinfurt 05
07.12.25 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken
07.12.25 F.C. Hansa Rostock - Alemannia Aachen
07.12.25 FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 04

_____

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 028.11.2025, 09:30 Uhr
Markus Becker