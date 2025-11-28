Traditionsschlager in Duisburg, Tabellenführer Cottbus gegen Köln

Gibt es für die laufende Spielzeit eigentlich noch eine Aufstiegsfavoriten? Weiterhin herrscht in der oberen Tabellenhälfte ein äußerst enges Gedränge, der Platz an der Sonne scheint beinahe wöchentlich umherzugehen. So muss sich der MSV Duisburg sorgen, dass nach dem wohl schwächsten Auftritt der Saison gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) bald vielleicht sogar ein Platz unter den Top drei dahin ist. Im sicherlich stimmungsgeladenen Duell mit Alemannia Aachen lauern die Verfolger sicher auf einen weiteren Ausrutscher. Unterdessen wird Energie Cottbus gegen Viktoria Köln gefordert sein, Rot-Weiss Essen bekommt es mit dem taumelden 1. FC Saarbrücken und deren Interimscoach Jürgen Luginger zu tun. Am Sonntag kommt es schließlich zum Topspiel zwischen dem SC Verl und dem VfL Osnabrück, wo beide Teams eine Ungeschlagen-Serie zu verteidigen haben.