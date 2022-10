Traditionsreicher Masters-Cup kehrt zurück Endturnier soll am 27.01.2023 in der Rundturnhalle steigen

Wie das Organisationskomitee mitteilte, wird der Sieger der 33. Auflage am Freitag, dem 27.01.2023, in der Rundturnhalle, die aller Wahrscheinlichkeit nach mit 1.300 Zuschauern ausverkauft sein wird, ermittelt. Der erste Anpfiff soll um 19.00 Uhr ertönen, ehe die insgesamt 15 Spiele gegen Mitternacht ihr Ende finden.

Sechs Mannschaften werden letztendlich um den Masters-Cup spielen. Sie müssen sich zuvor in drei Qualifikationsturnieren durchsetzen mit zehn Startern durchsetzen. Definitiv dort vertreten sein werden Landesligist Rot-Weiss Cuxhaven sowie die Bezirksligisten Eintracht Cuxhaven, Grodener SV und TSV Geversdorf.

Dazu stoßen die fünf besten Kreisligisten aus der Stadt Cuxhaven und dem engeren Umkreis sowie der Sieger des Kreisklassen-Qualifikationsturniers, wo neben den verbliebenden drei Kreisligisten die besten sieben Kreisklassen-Mannschaften antreten. Ausschlaggebend für die Teilnahme ist der Tabellenstand am 13. November. Die Auslosung für die stets in zwei Fünfergruppen ausgetragenen Qualifikationsturniere steigt bereits am 01. November.

33. Masters-Cup: Die Termine im Überblick

01.11.2022: Auslosung der Gruppen für die Qualifikationsturniere

13.11.2022: Stichtag für die Teilnahme an Qualifikationsturnieren