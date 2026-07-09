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Vereinsnachrichten
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Traditionsreicher Hütt-Cup von 09. - 11. Juli in Großenritte
von Marvin Kraft · Heute, 06:11 Uhr · 0 Leser
Packender Regionalfußball beim Hütt-CUP 2026: Vom 09. Juli bis zum 11. Juli bittet der GSV Eintracht Baunatal zum traditionsreichen Vorbereitungsturnier auf der Langenbergkampfbahn in Großenritte.
Freut euch auf ein starkes Teilnehmerfeld sowie kurzweilige und spannende Partien.
📅 Der Spielplan im Überblick 📋 Die Gruppenphase (Do. 09.07. & Fr. 10.07.) Gruppe🅰️: OSC Vellmar (Verbandsliga Hessen Nord), FC Bosporus Kassel (Gruppenliga Kassel- Gruppe 2), TSV Besse (Kreisoberliga Schwalm-Eder)
Gruppe🅱️: SC Edermünde (Gruppenliga Kassel- Gruppe 1), SV Türkgücü Kassel (Gruppenliga Kassel- Gruppe 2), GSV Eintracht Baunatal (Gruppenliga Kassel- Gruppe 2)
🏆 Die Endrunde (Sa. 11.07.) 🕑 14:00 Uhr: 1. Halbfinale (Sieger Gruppe B vs. 2. Gruppe A) 🕒 15:00 Uhr: 2. Halbfinale (Sieger Gruppe A vs. 2. Gruppe B) 🕓 16:00 Uhr: Spiel um Platz 3 🕔 17:00 Uhr: 💥 Finale 💥
Kommt vorbei, unterstützt eure Teams und erlebt drei Tage packenden Amateurfußball!