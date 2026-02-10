Traditionself von Eintracht Frankfurt kommt nach Reiskirchen Teaser FREUNDSCHAFTSSPIEL: +++ Große Freude beim FC Reiskirchen: Der Verein aus Hüttenberg begrüßt in diesem Jahr die Traditionself von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Erste Details sind bekannt +++ von Redaktion · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

Ist er in Reiskirchen wieder mit von der Partie? Ex-Profi Matthias Hagner (r.), der mit der Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt 2025 in Aßlar zauberte. (Archivfoto) © Jenniver Röczey

Hüttenberg-Reiskirchen. Nun steht es fest: Der FC Reiskirchen hat sich erfolgreich bei der Aktion „Eintracht in der Region“ beworben und darf 2026 die „Legenden“ des Fußball-Bundesligisten aus Frankfurt im Hüttenberger Ortsteil begrüßen. Als einer von zehn Spielorten in diesem Jahr sei der Club ausgewählt worden, wie FCS-Beisitzer Henrik Lehnhardt mitteilte.