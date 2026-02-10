Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Traditionself von Eintracht Frankfurt kommt nach Reiskirchen
Teaser FREUNDSCHAFTSSPIEL: +++ Große Freude beim FC Reiskirchen: Der Verein aus Hüttenberg begrüßt in diesem Jahr die Traditionself von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Erste Details sind bekannt +++
Hüttenberg-Reiskirchen. Nun steht es fest: Der FC Reiskirchen hat sich erfolgreich bei der Aktion „Eintracht in der Region“ beworben und darf 2026 die „Legenden“ des Fußball-Bundesligisten aus Frankfurt im Hüttenberger Ortsteil begrüßen. Als einer von zehn Spielorten in diesem Jahr sei der Club ausgewählt worden, wie FCS-Beisitzer Henrik Lehnhardt mitteilte.