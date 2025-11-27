Traditionsduelle: RW Erfurt gegen Jena und Chemnitz gegen BFC Dynamo

Zum Abschluss der Hinrunde der Regionalliga Nordost stehen Begegnungen an, die weit über drei Punkte hinausweisen. Während Erfurt und Jena im Thüringen-Derby um unmittelbare Bedeutung im Aufstiegsrennen spielen, kämpfen Eilenburg, Zehlendorf und Chemie Leipzig um das sportliche Überleben. Auch im oberen Mittelfeld kann der Spieltag entscheidende Verschiebungen bringen – der 17. Spieltag, der Schärfe und Dramatik verspricht.

Morgen, 19:00 Uhr Hallescher FC - FC Eilenburg

Halle holte einen Punkt aus Jena. Malek Fakhro brachte den HFC dort in der 33. Minute in Führung, ehe Moritz Fritz in der Nachspielzeit ausglich. Eilenburg dagegen verlor zuletzt gegen Chemie Leipzig. Der späte Foulelfmeter, den Janik Mäder in der 90.+1 Minute verwandelte, sorgte für die zehnte Saisonniederlage. Die Mannschaft tritt auf der Stelle, kommt offensiv kaum zur Entfaltung und wirkt mental angeschlagen. Halle geht als klarer Favorit in diese Begegnung – doch Eilenburg kann sich angesichts des Tabellenabstands nur mit größter Widerstandskraft wehren. ---

Morgen, 19:00 Uhr Chemnitzer FC - BFC Dynamo

Chemnitz kassierte in Zwickau eine deutliche Niederlage. Beim 0:4 fand das Team nie in die Zweikämpfe und verlor nach dem frühen Gegentor durch Sonny Ziemer in der 8. Minute komplett den Zugriff. Der BFC Dynamo hingegen spielte zuletzt nicht – das Auswärtsspiel in Meuselwitz wurde abgesagt. Für beide Teams ist es ein Duell der Verunsicherten, idem viel möglich ist. ---

Morgen, 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - ZFC Meuselwitz

Luckenwalde pausierte in den vergangenen zwei Wochen. Meuselwitz fehlt nach der Spielabsage gegen Preussen auch etwas die Spielpraxis. Für beide Teams ist das Duell ein Richtungszeiger: Luckenwalde kann sich oben festbeißen, Meuselwitz will endlich aus der unteren Zone heraus. ---

Das Thüringen-Derby elektrisiert traditionell die Region – diesmal mit enormer tabellarischer Bedeutung. Erfurt rettete zuletzt ein 1:1 in Zehlendorf durch den späten Treffer von Obed Chidindu Ugondu in der 89. Minute. Trotz stabiler Saison droht RWE, den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Jena dagegen kam in einem hochintensiven Spiel gegen Halle spät zum Ausgleich. Moritz Fritz traf in der 90.+3 Minute und verhinderte die zweite Saisonniederlage. In Erfurt stehen beide Teams unter Druck: Für Jena geht es darum, die Lok-Verfolgung zu halten, für Erfurt darum, im Aufstiegsrennen nicht abzufallen. ---

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr BFC Preussen - VSG Altglienicke

Der BFC Preussen konnte zuletzt nicht spielen – das Duell in Meuselwitz wurde abgesagt. Altglienicke tritt dagegen mit breiter Brust an. Das souveräne 3:0 im Nachholspiel gegen Hertha BSC II – geprägt durch Jonas Nietfelds Doppelpack in der 7. und 60. Minute sowie Paul-Vincent Manskes Treffer in der 68. Minute – hat VSG zurück in die Spitzengruppe gebracht. Ein Duell zweier Teams im Höhenflug. ---

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - FSV Zwickau

Chemie Leipzig erkämpfte sich in Eilenburg ein spätes 1:0. Der Foulelfmeter von Janik Mäder in der 90.+1 Minute war ein Lichtblick in einer insgesamt schweren Saison. Nun kommt der nächste schwere Gegner. Zwickau reist mit Selbstvertrauen an: Ein 4:0 gegen Chemnitz, in dem Sonny Ziemer, Veron Dobruna, Maximilian Somnitz per Foulelfmeter und Lukas Eixler trafen, lässt die Mannschaft weiter oben angreifen. ---

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr Greifswalder FC - FC Hertha 03 Zehlendorf

Greifswald verlor zuletzt 0:3 in Leipzig, zeigte aber über lange Zeit eine ordentliche Defensivarbeit, ehe Lok mit drei Toren in 21 Minuten die Partie entschied. Zehlendorf dagegen holte ein beachtliches 1:1 gegen Erfurt. Iba May traf in der 69. Minute zur Führung, ehe ein spätes Gegentor den erhofften Sieg zerstörte. Für beide Teams zählt nur ein Sieg, um nicht frühzeitig im Abstiegsstrudel zu versinken. ---

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr Hertha BSC II - SV Babelsberg 03