Traditionsduelle: Carl Zeiss Jena gegen Zwickau, HFC contra RW Erfurt

Am 21. Spieltag der Regionalliga Nordost meldet sich die Liga nach witterungsbedingter Zwangspause zurück. Fünf Partien sollen den Neustart markieren, fünf weitere Begegnungen fielen bereits dem Winter zum Opfer. Die Tabelle ist eng, die Erwartungen sind hoch, und jedes Spiel trägt enormes Gewicht im Kampf um Aufstieg, Verfolgerrollen und den Klassenerhalt.

Der Wiederbeginn der Regionalliga Nordost startet mit einer Begegnung, die bereits im Hinspiel reichlich Emotionen freisetzte. Magdeburgs Zweite empfängt den Chemnitzer FC, zwei Teams, getrennt nur durch einen Punkt. Der 1. FC Magdeburg II steht mit 26 Zählern auf Rang sieben, Chemnitz folgt mit 25 Punkten dahinter.

Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch mit sechs Toren. Beim 4:2-Auswärtssieg in Chemnitz traf Magnus Baars doppelt, darunter der entscheidende Treffer tief in der Nachspielzeit. Chemnitz zeigte Moral, kam zweimal zurück, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Nach den witterungsbedingten Spielabsagen liegt nun enorme Spannung auf diesem Auftakt. Beide Teams wissen: Wer hier gewinnt, setzt sofort ein Zeichen im dichten Mittelfeld der Liga. ---

Dieses traditionsreiche Duell trägt die ganze Wucht der Regionalliga Nordost in sich. Der Hallesche FC geht als Sechster mit 32 Punkten in die Partie, Rot-Weiß Erfurt reist als Tabellendritter mit 37 Zählern an. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch frisch und emotional aufgeladen. Vor 10942 Zuschauern drehte Halle einen Rückstand und gewann in Erfurt mit 2:1. Die Partie war geprägt von Intensität, einem frühen Platzverweis gegen Erfurts Benny Boboy und einer dramatischen Schlussphase. Nun kommt es zur Neuauflage – unter anderen Vorzeichen, aber mit unverändert hoher Brisanz. Erfurt will den Kontakt zur Spitze halten, Halle vor heimischem Publikum seine Ambitionen untermauern. Nach Wochen ohne Pflichtspiel wird sofort volle Leidenschaft gefordert. ---

Der Sonntag bringt ein Spitzenspiel. Carl Zeiss Jena empfängt den FSV Zwickau und steht dabei unter Druck wie unter Hochspannung. Jena ist Tabellenzweiter mit 41 Punkten und jagt Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig, Zwickau folgt auf Rang vier mit 35 Zählern und will selbst wieder näher an die Spitze heranrücken. Das Hinspiel war ein intensiver, aber torloser Kampf. 8430 Zuschauer sahen ein 0:0, das von taktischer Disziplin und hoher Laufbereitschaft geprägt war. Nun, im Rückspiel, geht es um deutlich mehr. Jena will seine Heimstärke ausspielen, Zwickau seine Konstanz beweisen. Es ist ein Duell zweier ambitionierter Teams, das sinnbildlich für den Neustart der Liga steht: eng, leidenschaftlich und von enormer Bedeutung. ---

