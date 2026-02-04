 2026-02-04T11:15:37.617Z

Allgemeines

Traditionsduelle: Carl Zeiss Jena gegen Zwickau, HFC contra RW Erfurt

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 21. Spieltags.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Am 21. Spieltag der Regionalliga Nordost meldet sich die Liga nach witterungsbedingter Zwangspause zurück. Fünf Partien sollen den Neustart markieren, fünf weitere Begegnungen fielen bereits dem Winter zum Opfer. Die Tabelle ist eng, die Erwartungen sind hoch, und jedes Spiel trägt enormes Gewicht im Kampf um Aufstieg, Verfolgerrollen und den Klassenerhalt.

---

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
19:00live

Der Wiederbeginn der Regionalliga Nordost startet mit einer Begegnung, die bereits im Hinspiel reichlich Emotionen freisetzte. Magdeburgs Zweite empfängt den Chemnitzer FC, zwei Teams, getrennt nur durch einen Punkt. Der 1. FC Magdeburg II steht mit 26 Zählern auf Rang sieben, Chemnitz folgt mit 25 Punkten dahinter.

Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch mit sechs Toren. Beim 4:2-Auswärtssieg in Chemnitz traf Magnus Baars doppelt, darunter der entscheidende Treffer tief in der Nachspielzeit. Chemnitz zeigte Moral, kam zweimal zurück, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Nach den witterungsbedingten Spielabsagen liegt nun enorme Spannung auf diesem Auftakt. Beide Teams wissen: Wer hier gewinnt, setzt sofort ein Zeichen im dichten Mittelfeld der Liga.

---

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
14:00live

Dieses traditionsreiche Duell trägt die ganze Wucht der Regionalliga Nordost in sich. Der Hallesche FC geht als Sechster mit 32 Punkten in die Partie, Rot-Weiß Erfurt reist als Tabellendritter mit 37 Zählern an. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch frisch und emotional aufgeladen.

Vor 10942 Zuschauern drehte Halle einen Rückstand und gewann in Erfurt mit 2:1. Die Partie war geprägt von Intensität, einem frühen Platzverweis gegen Erfurts Benny Boboy und einer dramatischen Schlussphase. Nun kommt es zur Neuauflage – unter anderen Vorzeichen, aber mit unverändert hoher Brisanz. Erfurt will den Kontakt zur Spitze halten, Halle vor heimischem Publikum seine Ambitionen untermauern. Nach Wochen ohne Pflichtspiel wird sofort volle Leidenschaft gefordert.

---

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
14:00live

Der Sonntag bringt ein Spitzenspiel. Carl Zeiss Jena empfängt den FSV Zwickau und steht dabei unter Druck wie unter Hochspannung. Jena ist Tabellenzweiter mit 41 Punkten und jagt Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig, Zwickau folgt auf Rang vier mit 35 Zählern und will selbst wieder näher an die Spitze heranrücken.

Das Hinspiel war ein intensiver, aber torloser Kampf. 8430 Zuschauer sahen ein 0:0, das von taktischer Disziplin und hoher Laufbereitschaft geprägt war. Nun, im Rückspiel, geht es um deutlich mehr. Jena will seine Heimstärke ausspielen, Zwickau seine Konstanz beweisen. Es ist ein Duell zweier ambitionierter Teams, das sinnbildlich für den Neustart der Liga steht: eng, leidenschaftlich und von enormer Bedeutung.

---

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
14:00live

In Meuselwitz steht ein richtungsweisendes Spiel im Tabellenkeller an. Der ZFC Meuselwitz liegt mit 19 Punkten auf Platz 13, der BFC Dynamo mit 17 Punkten auf Rang 15. Beide Mannschaften stehen unter enormem Druck.

Das Hinspiel endete 1:1. Ein Eigentor brachte Meuselwitz zunächst in Führung, der BFC Dynamo glich durch Leandro Putaro aus. Es war ein Spiel voller Unsicherheiten, das die prekäre Lage beider Teams widerspiegelte. Nun geht es um weit mehr als nur einen Punkt. Jeder Zweikampf, jede Entscheidung kann den Ausschlag geben in einem Duell, das sinnbildlich für den Kampf um den Klassenerhalt steht.

---

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
Abgesagt

---

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
Abgesagt

---

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
Abgesagt

---

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
Abgesagt

---

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________