Traditionsduell zum Neustart: Kaiserslautern gastiert in Wolfsburg

– Foto: Ryan Evans

Fast drei Jahrzehnte nach dem letzten Zweitliga-Auftritt beginnt für den VfL Wolfsburg ein neues Kapitel. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga treffen die Grün-Weißen am Samstagabend zum Saisonstart auf den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß in der Volkswagen Arena ist um 20.30 Uhr.

Der 1. FC Kaiserslautern gehört zu den traditionsreichsten Vereinen des deutschen Fußballs. Vier deutsche Meisterschaften stehen in der Vereinsgeschichte, die letzte davon stammt aus dem Jahr 1998.

Während der VfL einen personellen und sportlichen Umbruch hinter sich hat, reist der FCK mit dem Selbstvertrauen einer erfolgreichen Vorsaison an. Die Lauterer belegten zuletzt Rang sechs und erzielten damit ihr bestes Ergebnis seit der Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Der Weg dorthin war allerdings von erheblichen Rückschlägen geprägt. In der Saison 1995/96 stieg Kaiserslautern erstmals aus der Bundesliga ab, gewann gleichzeitig aber den DFB-Pokal. Ein Jahr später gelang die Rückkehr ins Oberhaus – und anschließend der überraschende Meistertitel.

Damals gelang den Pfälzern Historisches. Nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Bundesliga führte Trainer Otto Rehhagel den FCK zur Meisterschaft. Kein anderer deutscher Klub hatte zuvor als Aufsteiger unmittelbar den Titel gewonnen.

Ein Duell, das Wolfsburg in Erinnerung geblieben ist

Eine besondere Verbindung zwischen beiden Vereinen gibt es aus der Saison 2005/06. Damals ging es im direkten Duell am letzten Spieltag für beide Mannschaften um den Klassenverbleib.

Kaiserslautern führte in Wolfsburg zunächst und wäre mit einem Sieg gerettet gewesen. Doch Cedric Makiadi erzielte in der 66. Minute den Ausgleich. Der VfL hatte zuvor durch Diego Klimowicz getroffen. Das 2:2 reichte Wolfsburg schließlich zum 15. Tabellenplatz und damit zum Klassenerhalt.

Für den FCK bedeutete das Ergebnis den bitteren Gang in die 2. Bundesliga. Die Lauterer belegten Rang 16 und hatten einen Punkt weniger als die Niedersachsen.

In den folgenden Jahren entwickelten sich die Vereine zunächst in gegensätzliche Richtungen. Wolfsburg wurde 2009 erstmals deutscher Meister, während Kaiserslautern 2010 noch einmal in die Bundesliga zurückkehrte.

Der erneute Aufenthalt im Oberhaus dauerte jedoch nur zwei Jahre. 2012 stieg der FCK als Tabellenletzter wieder ab. Sechs Jahre später folgte sogar der Absturz in die 3. Liga. Erst 2022 gelang die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Seitdem etablierte sich Kaiserslautern wieder im Mittelfeld. Der sechste Platz in der vergangenen Saison markierte den bisherigen Höhepunkt seit dem Wiederaufstieg.

Fast 15 Jahre nach dem letzten Auftritt

Das bislang letzte Pflichtspiel der Lauterer in der Volkswagen Arena liegt lange zurück. Im September 2011 setzte sich Wolfsburg mit 1:0 durch – trotz Unterzahl.

Ashkan Dejagah erzielte nach Vorlage von Marcel Schäfer den einzigen Treffer der Partie. Seitdem sind fast 15 Jahre vergangen, ehe Kaiserslautern nun wieder in Wolfsburg antritt.

Auch die Vorbereitung verlief bei beiden Teams vielversprechend. Der FCK gewann vier seiner Testspiele und musste sich nur einmal geschlagen geben. Gegen den FC Südtirol kam zudem ein Unentschieden hinzu.

Für Trainer Torsten Lieberknecht ist die personelle Situation zum Auftakt allerdings nicht optimal. Ivan Prtajin und Owen Gibs stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, David Schramm fällt krank aus. Zudem muss Paul Joly eine Sperre absitzen.

Die Ausgangslage verspricht damit einen Auftakt, bei dem Tradition und Gegenwart aufeinandertreffen: Wolfsburg will den Neustart in der 2. Bundesliga erfolgreich gestalten, Kaiserslautern seine bislang beste Entwicklung seit der Rückkehr ins Unterhaus fortsetzen.