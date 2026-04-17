Traditionsduell zum Geburtstag

Der 1. FC Saarbrücken will gegen den TSV 1860 München wieder jubeln. – Foto: Schäfer

Personell gibt es beim FCS weiterhin einige Fragezeichen. Abdoulaye Kamara befindet sich zwar wieder im Training, ein Einsatz kommt jedoch noch zu früh. Kaan Caliskaner hat sich am Knie verletzt und fällt vorerst aus. Auch Patrick Schmidt steht aufgrund anhaltender Probleme aktuell nicht zur Verfügung. Calogero Rizzuto fehlt außerdem wegen einer Sperre.

Cheftrainer Giannikis erwartet ein intensives Duell zweier Teams, die hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind: „Man kann es ein Duell der Enttäuschten nennen. 1860 hat einen sehr gut bestückten Kader mit prominenten Neuzugängen. Für ganz nach oben hat es aber nicht gereicht.“ Gleichzeitig richtete er den Fokus auf die eigene Leistung: „Wir haben am vergangenen Wochenende kein gutes Spiel gemacht, hatten in Havelse aber dennoch viele Chancen. Zu Hause haben wir zuletzt sehr gut gespielt, daran wollen wir anknüpfen.“ Zugleich mahnte der 45-Jährige zur Bodenhaftung: „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir jedes Heimspiel gewinnen. Wir haben uns verbessert und wollen die Saison bestmöglich abschließen.“

Auch Multhaup sieht vor allem die Heimstärke als entscheidenden Faktor: „Es ist ein Stück weit schwer zu erklären, warum wir uns auswärts so schwertun. Zu Hause war es zuletzt deutlich besser, daran müssen wir anknüpfen.“ Mit Blick auf den Gegner betonte der Offensivspieler die gute Vorbereitung: „Wir kennen die Stärken und Schwächen von 1860 sehr genau. Wir sind gut drauf, fühlen uns frisch und wollen mit unseren Fans im Rücken die drei Punkte hier behalten.“