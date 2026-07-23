Traditionsduell zum Auftakt

Die Erinnerungen an das letzte Duell der beiden Kontrahenten dürften dabei unterschiedlicher kaum sein: Während die Zeiss-Fans den 5:1-Heimerfolg ihrer Mannschaft im April dieses Jahres sicher noch in bester Erinnerung haben dürften, war es für die Anhänger der Schwäne wohl eher ein Spiel zum Vergessen.

Doch all das ist Makulatur. Die letzte Saison, die der FCC als Zweiter und der FSV als Dritter beendete, ist vorbei. Die Karten wurden neu gemischt und das Tableau genullt. Und beide Teams wollen natürlich bestenfalls mit einem Dreier in die neue Saison starten. Die von Rico Schmitt trainierten Zwickauer absolvierten eine starke letzte Saison - wenig Grund also, Tabula rasa zu machen. Entsprechend zurückhaltend waren auch die Zwickauer Transferaktivitäten im Sommer, so dass es der FCC mit einer ebenfalls weitgehend eingespielten Mannschaft zu tun bekommen dürfte. Vier Zugängen stehen beim FSV vier Abgänge gegenüber. Philipp Besong vom SSV Ulm, in der Rückrunde der Vorsaison an die Sportfreunde Siegen verliehen, und Philipp Harant verstärken die Offensive. Der 1,94 m große Harant, in der Jugend des 1. FCM als Stürmer ausgebildet, bei Chemie aber in der Innenverteidigung eingesetzt, erzielte für den FSV Schöningen in der Nord-Liga in 30 Spielen 17 Tore und bereitete neun vor. Bei den Schwänen soll er weiter als Offensivkraft eingesetzt werden. Die Abwehr verstärkt Ben-Luca Moritz, der von der Gera nach Westsachsen wechselte. Fynn Seidel, bisher in Diensten von Chemie, ist im Mittelfeld variabel einsetzbar. Nicht mehr dabei ist Marc-Philipp Zimmermann, mit 140 Toren Rekordtorjäger der Liga. “Zimbo”, der zwischen 2013 und 2014 auch mal für den FC Carl Zeiss Jena die Schuhe schnürte, beendete seine Profi-Karriere.