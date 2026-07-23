Traditionsduell zum Auftakt

Die Spielplaner des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) meinen es offenbar gut und bescheren den Fans in Ostthüringen und Westsachsen gleich zum Saisonauftakt ein echtes Traditionsduell. Immerhin wird es am Sonntag das bereits 104. Aufeinandertreffen des FC Carl Zeiss Jena mit dem FSV Zwickau sein.
Doch all das ist Makulatur. Die letzte Saison, die der FCC als Zweiter und der FSV als Dritter beendete, ist vorbei. Die Karten wurden neu gemischt und das Tableau genullt. Und beide Teams wollen natürlich bestenfalls mit einem Dreier in die neue Saison starten. Die von Rico Schmitt trainierten Zwickauer absolvierten eine starke letzte Saison - wenig Grund also, Tabula rasa zu machen. Entsprechend zurückhaltend waren auch die Zwickauer Transferaktivitäten im Sommer, so dass es der FCC mit einer ebenfalls weitgehend eingespielten Mannschaft zu tun bekommen dürfte. Vier Zugängen stehen beim FSV vier Abgänge gegenüber. Philipp Besong vom SSV Ulm, in der Rückrunde der Vorsaison an die Sportfreunde Siegen verliehen, und Philipp Harant verstärken die Offensive. Der 1,94 m große Harant, in der Jugend des 1. FCM als Stürmer ausgebildet, bei Chemie aber in der Innenverteidigung eingesetzt, erzielte für den FSV Schöningen in der Nord-Liga in 30 Spielen 17 Tore und bereitete neun vor. Bei den Schwänen soll er weiter als Offensivkraft eingesetzt werden. Die Abwehr verstärkt Ben-Luca Moritz, der von der Gera nach Westsachsen wechselte. Fynn Seidel, bisher in Diensten von Chemie, ist im Mittelfeld variabel einsetzbar. Nicht mehr dabei ist Marc-Philipp Zimmermann, mit 140 Toren Rekordtorjäger der Liga. “Zimbo”, der zwischen 2013 und 2014 auch mal für den FC Carl Zeiss Jena die Schuhe schnürte, beendete seine Profi-Karriere.
Die Vorfreude jedenfalls vor der Partie, die für FCC-Trainer Marco Grote die Pflichtspielheimpremiere sein wird, ist groß. Das gilt gleichermaßen für den Respekt vorm Gegner wie auch das eigene Selbstvertrauen. Marco Grote: “Zwickau ist nicht ohne Grund letzte Saison Dritter geworden und war viele Jahre Drittligist. Ich zähle auch den FSV zu den ambitionierten Vereinen, die ganz sicher ebenfalls an der Tabellenspitze ein Wörtchen mitreden wollen. Aber wir haben ein Heimspiel, sind der FC Carl Zeiss Jena und wollen natürlich dieses Spiel gewinnen!”
Bei der Umsetzung dieser Vorgabe definitiv nicht mitwirken kann Maxim Hessel, der dem FCC wegen eines Kreuzbandrisses leider langfristig fehlen wird. Ebenfalls angeschlagen ist Lennox Fink. Darüber hinausgehend kann Jenas Cheftrainer aber aus dem Vollen schöpfen.