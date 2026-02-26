Traditionsduell! Rosenthal: "Wir wollen unsere Serie fortsetzen"

– Foto: Philipp Reichelt

Mit einem Heimspiel gegen den RSV Rehburg startet der FC Sulingen am Sonntag (15 Uhr) in die zweite Saisonhälfte der Bezirksliga 1 Hannover. Nach einer witterungsbedingt schwierigen Vorbereitung und einer langen Pause geht es für beide Mannschaften darum, schnell wieder in den Wettkampfmodus zu finden.

Die Bedingungen in der Vorbereitung waren erneut nicht optimal, dennoch zeigt sich Rosenthal zufrieden. „Mittwoch und Donnerstag hat man den Jungs die Lust auf Fußball angemerkt. Es ist wieder warm, die Sonne scheint, man hat Bock draußen zu trainieren.“

Trainer Stefan Rosenthal bringt die Stimmung auf den Punkt: „Letztendlich freuen wir uns alle darauf, dass es wieder losgeht – auch wenn es irgendwie ein Kaltstart ist. Aber das gilt für alle Mannschaften.“ Wo sein Team aktuell stehe, könne man schwer einschätzen: „So richtig weiß man nicht, wo man steht. Das wird man vielleicht erst Sonntag um 16.45 Uhr wissen.“

Personell ist die Situation komfortabel: „Der Kader ist super gefüllt. Ich muss sogar ein, zwei Jungs streichen.“ Sulingen will mit einem Erfolgserlebnis ins Jahr 2026 starten – und die beeindruckende Serie ausbauen. „Wir sind seit September in der Bezirksliga ungeschlagen. Irgendwann wird es wieder passieren, aber es muss nicht Sonntag sein.“

Rehburg mit Qualität und Tradition

Mit dem RSV Rehburg kommt allerdings ein unangenehmer Gegner in den Sportpark. Das Hinspiel endete 1:1. Rosenthal weiß um die Stärken des Kontrahenten: „Rehburg ist total gefährlich. Sie haben Neuenkirchen zweimal geschlagen, Bückeburg besiegt – das zeigt ihre Wettbewerbsfähigkeit.“

Besonders hebt er einzelne Akteure hervor: „Torebusse, Arthur Zielke mit seinem linken Fuß, Nils Bleke im Tor – richtig stark auf der Linie. Und Martin Dökel ist ein sehr polyvalenter Sechser, der überall spielen kann.“ Hinzu kommen schnelle Außenspieler, die Umschaltsituationen gefährlich machen können.

Traditionelles Duell zweier Bezirksligisten

Für Rosenthal hat die Partie auch einen besonderen Stellenwert: „Dieses Duell hat ein Stück weit Tradition. Zwei langjährige Bezirksligisten treffen aufeinander.“

Sulingen steht mit 25 Punkten auf Rang sieben und hat Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Rehburg rangiert mit 19 Zählern im unteren Mittelfeld, verfügt aber über das Potenzial, an guten Tagen jeden Gegner zu schlagen.

„Wir wollen gut ins Jahr 2026 starten und ein unbequemer Gegner für alle bleiben“, betont Rosenthal. Die Voraussetzungen stimmen – nun gilt es, sie auf dem Platz umzusetzen.