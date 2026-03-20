Traditionsduell mit Brisanz

Der SVM geht als Tabellendritter in die Partie und hat sich über weite Strecken der Saison als eines der stabilsten Teams der Liga präsentiert. 36 Punkte und eine überzeugende Tordifferenz untermauern die Zugehörigkeit zur Spitzengruppe. Insbesondere die Serie ohne Niederlage vor der Winterpause verdeutlichte das Potenzial der Mannschaft. Zuletzt geriet der Rhythmus jedoch ins Stocken. Niederlagen und schwankende Leistungen haben gezeigt, dass Konstanz auf diesem Niveau keine Selbstverständlichkeit ist. Für Meppen wird es entscheidend sein, wieder zu den eigenen Stärken zurückzufinden: defensive Stabilität, zielstrebiges Offensivspiel und eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Potsdam schöpft neuen Mut Der Gegner aus Potsdam reist mit Rückenwind an. Der Traditionsverein erlebte bislang eine schwierige Saison und fand sich zwischenzeitlich sogar im Tabellenkeller wieder. Doch mit dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen den SC Sand setzte Turbine ein klares Zeichen. Dieser Sieg dürfte nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen gebracht haben. Die Partie hat gezeigt, dass Potsdam trotz durchwachsener Saison jederzeit in der Lage ist, favorisierte Teams zu ärgern.