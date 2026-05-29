Traditionsduell in Sömmerda – Eintracht will zurück in die Spur Am Samstag steht für den BSV Eintracht Sondershausen das vorletzte Auswärtsspiel der Saison in der Landesklasse Staffel 2 an. von BSV Eintracht Sondershausen · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Arnold

Die Nordthüringer gastieren beim FSV Sömmerda – und treffen dabei auf eines der formstärksten Teams der Liga. Die Gastgeber spielen bislang eine starke Saison und belegen aktuell Rang vier der Tabelle. Vorbericht des BSV Eintracht Sondershausen...

In der engen Spitzengruppe könnte dieser Platz am Ende sogar zum Aufstieg beziehungsweise zur Wahrnehmung des Aufstiegsrechts reichen. Zwar musste sich die Mannschaft von Trainer Kevin Floßmann am vergangenen Wochenende Spitzenreiter SV Empor Walschleben mit 0:2 geschlagen geben, dennoch zählt der FSV weiterhin zu den stärksten Mannschaften der Rückrunde. Vor dem Duell äußerte sich Sömmerdas Trainer Kevin Floßmann optimistisch: „Wir werden alles geben, um jedes Spiel bestmöglich zu bestreiten. Wofür es am Ende der Saison reicht, bleibt abzuwarten. Ich freue mich auf ein spannendes Spiel am Samstag.“ Angesprochen auf einen möglichen Aufstieg ergänzte der frühere Sondershäuser lediglich mit einem Schmunzeln: „Mal sehen …“

Besonders offensiv verfügt Sömmerda über einige gefährliche Akteure. Allen voran Mohamed Salah Kamate, der bislang 15 Treffer erzielen konnte. Auch Dominik Otto steht bereits bei elf Saisontoren. Zudem kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Sondershäuser Torhüter Hannes Byrenheid. Der BSV reist nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Artern mit dem Ziel an, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Co-Trainer Sebastian Treuse machte vor der Partie deutlich, worauf es ankommen wird: „Nach dem Artern-Spiel, wo wir wahrscheinlich unsere schwächste Saisonleistung gezeigt haben, wollen wir zurück in die Spur finden und Punkte mit nach Hause nehmen.“ Gleichzeitig zollte er dem kommenden Gegner Respekt: „Sömmerda ist ein Top-Team mit jungen Spielern dazwischen, das sich sehr gut entwickelt hat.“ Personell könne die Eintracht laut Treuse „auf denselben Kader wie zuletzt zurückgreifen“.