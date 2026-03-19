»Traditionsduell in der Oberpfalz zweier großer Vereine«

Dieser Bezirksliga-Gipfel wirft seinen Schatten voraus. „Wir freuen uns alle seit Montag riesig drauf“, glänzen die Augen von Josef Rodler, Trainer der SpVgg SV Weiden II. Der junge Bayernliga-Unterbau der Wasserwerkler gastiert am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) am Schanzl beim FC Amberg. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Mehr geht aktuell nicht in der Bezirksliga Nord. Auch beim Primus aus Amberg ist die Vorfreude groß. „Wir freuen uns extrem auf das Spiel und sind heiß“, meint der sportliche Leiter Roman Reinhardt.
„Wir spielen zu Hause und wollen das Spiel gewinnen“. In Sachen Zielsetzung redet Reinhardt nicht lange um den heißen Brei. Der Start ins neue Spieljahr ist dem FC Amberg schon mal geglückt. Beim 4:1-Erfolg im Stadtderby gegen Inter Bergsteig war Max Witzel mit vier Toren der alles überragende Akteur. Auf seine Treffsicherheit wird es wieder ankommen. „Der Derbysieg hat den Jungs ein positives Gefühl für die nächsten Wochen gegeben. Wir sind als Mannschaft aufgetreten – nicht nur die erste Elf, sondern die gesamte Truppe“, berichtet Reinhardt, der aber auch weiß: „Es folgt erst das zweite Spiel nach der Winterpause. Am Anfang muss man natürlich immer vorsichtig sein.“ Im Siegesfall würde Amberg den direkten Konkurrenten auf sieben Punkte distanzieren. „Egal ob wir gewinnen oder verlieren, wäre nach dem Spiel nichts entschieden“, will der Funktionär von einer möglichen Vorentscheidung im Titelrennen nichts wissen. Zumal der Rangdritte SV Hahnbach, der ein Spiel im Rückstau ist, ja auch kräftig mitmischt. Vor der Weidener U23-Truppe hat Reinhardt Respekt: „Eine gute, junge und spielstarke Mannschaft mit einem tollen Trainer. Josef Rodler macht super Arbeit, wir tauschen uns immer wieder aus. Sie sind nicht ohne Grund Zweiter und haben uns die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Zumal es auch den direkten Vergleich zu gewinnen gilt.“