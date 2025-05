Traditionsduell im Upland – sichert sich Schwalmstadt die Relegation?

Während die Gäste bereits als Absteiger feststehen, kann der FC Homberg mit einem Heimsieg einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Mannschaft von Spielertrainer Seitz hat es nun selbst in der Hand, sich in den letzten Spielen aus der Gefahrenzone zu befreien.

Topduell zweier Traditionsvereine

Morgen, 15:00 Uhr SC Willingen SC Willingen SSV Sand 1910 SSV Sand 15:00 PUSH

Der bereits feststehende Meister empfängt den formstarken Fünften aus Sand. In den letzten Pflichtspielen zwischen beiden Teams ist die Bilanz nahezu ausgeglichen – es spricht vieles für eine intensive Begegnung auf hohem Niveau.

MFV wahrt Relegationschance