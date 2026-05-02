Traditionsclub in Not: VfL Trier kämpft gegen Abstieg Kreisliga A 7: Heiligkreuzer stehen vor Sechs-Punkte-Derby gegen Tarforst II – und planen parallel die Zukunft. von Andreas Arens · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Marco Neumann (links) und sein Bruder Timo bilden in der kommenden Saison das Trainergespann beim VfL Trier. – Foto: FuPa (2)

Aufbruchstimmung herrscht derzeit beim VfL Trier: Die Umbauarbeiten am Hartplatz haben begonnen. Bis Mitte August, so die Hoffnung der Heiligkreuzer, soll der neue und langersehnte Kunstrasenplatz bespielbar sein. Aktuell gilt aber die Konzentration dem Sportlichen: Der von Marco Neumann trainierten ersten Mannschaft steht in der Kreisliga A 7 das Wasser bis zum Hals. Das jüngste 2:6 im Stadtderby beim Tabellenzweiten SV Trier-Irsch war die vierte Pleite im siebten sieglosen Match nach der Winterpause. Vier Spieltage vor Schluss rangiert der VfL als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz – bei zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer.

Neumann ist und bleibt optimistisch, was den Klassenverbleib angeht. Auch aus dem jüngsten Auftritt zieht er Positives: „Die ersten 70 Minuten waren absolut okay. Wir hatten einen klaren Plan und gute Abläufe. Sogar das zwischenzeitliche 3:3 war drin. Erst in der 86. Minute kassierten wir das vierte Gegentor.“ Dass sie Abstiegskampf können, haben die Akteure des Ex-Oberligisten seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2022 regelmäßig bewiesen. Nicht nur das stimmt Neumann für die verbleibenden Aufgaben zuversichtlich: „Die Mannschaft ist intakt. Sie lebt. Wir haben ein klares Gefüge.“

Was dem VfL zu schaffen macht, ist der immense Aufwand, den man betreiben muss. „Unterm Strich“, weiß der Trainer, „erhalten wir dafür zu wenig Ertrag“. Sieben Mal kassierte sein Team in dieser Runde bereits ein Gegentor in der Nachspielzeit – und verlor dadurch wertvolle Punkte. Das ist nach Ansicht Neumanns nicht auf einen Mangel an Kondition, sondern vor allem auf die fehlende Erfahrung zurückzuführen. „Wir haben die wohl jüngste Mannschaft der Liga – und wenn du schon ein paar Negativerlebnisse gegen Ende hattest, dann geht das nicht mehr so leicht aus dem Kopf.“ Zuletzt musste sein Team sogar regelmäßig einem Rückstand hinterherlaufen. Das kostet Kraft und auf Dauer Substanz.