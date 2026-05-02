Traditionsclub in Not: VfL Trier kämpft gegen Abstieg

Aufbruchstimmung herrscht derzeit beim VfL Trier: Die Umbauarbeiten am Hartplatz haben begonnen. Bis Mitte August, so die Hoffnung der Heiligkreuzer, soll der neue und langersehnte Kunstrasenplatz bespielbar sein. Aktuell gilt aber die Konzentration dem Sportlichen: Der von Marco Neumann trainierten ersten Mannschaft steht in der Kreisliga A 7 das Wasser bis zum Hals. Das jüngste 2:6 im Stadtderby beim Tabellenzweiten SV Trier-Irsch war die vierte Pleite im siebten sieglosen Match nach der Winterpause. Vier Spieltage vor Schluss rangiert der VfL als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz – bei zwei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer.
Neumann ist und bleibt optimistisch, was den Klassenverbleib angeht. Auch aus dem jüngsten Auftritt zieht er Positives: „Die ersten 70 Minuten waren absolut okay. Wir hatten einen klaren Plan und gute Abläufe. Sogar das zwischenzeitliche 3:3 war drin. Erst in der 86. Minute kassierten wir das vierte Gegentor.“
Dass sie Abstiegskampf können, haben die Akteure des Ex-Oberligisten seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2022 regelmäßig bewiesen. Nicht nur das stimmt Neumann für die verbleibenden Aufgaben zuversichtlich: „Die Mannschaft ist intakt. Sie lebt. Wir haben ein klares Gefüge.“
Was dem VfL zu schaffen macht, ist der immense Aufwand, den man betreiben muss. „Unterm Strich“, weiß der Trainer, „erhalten wir dafür zu wenig Ertrag“. Sieben Mal kassierte sein Team in dieser Runde bereits ein Gegentor in der Nachspielzeit – und verlor dadurch wertvolle Punkte. Das ist nach Ansicht Neumanns nicht auf einen Mangel an Kondition, sondern vor allem auf die fehlende Erfahrung zurückzuführen. „Wir haben die wohl jüngste Mannschaft der Liga – und wenn du schon ein paar Negativerlebnisse gegen Ende hattest, dann geht das nicht mehr so leicht aus dem Kopf.“
Zuletzt musste sein Team sogar regelmäßig einem Rückstand hinterherlaufen. Das kostet Kraft und auf Dauer Substanz.
Neumann ist froh, dass sich rechtzeitig vor dem Sechs-Punkte-Derby am Sonntag ab 14.45 Uhr auf dem heimischen Rasenplatz gegen den zwei Plätze und zwei Zähler besser notierten FSV Tarforst II der zuletzt aus schulischen und privaten Gründen fehlende Linksverteidiger Mats Dahlmann wieder zurückgemeldet hat. Ob es Routinier Arne Hackmann beruflich einrichten kann, am Sonntag dabei zu sein, wird sich kurzfristig entscheiden. „Mit seinen 35 Jahren ist er die Autoritätsperson bei uns. Ich hoffe, dass er uns im Schlussspurt ähnlich wie in den letzten Spielen vor der Winterpause noch mal aushilft. Da war er drei Spiele da, und wir haben dreimal gewonnen. Arne ist der ‚Papa‘ der Mannschaft und macht uns definitiv besser.“ Auch Patrick Hardge hofft der Coach noch einmal reaktivieren zu können. Langzeitverletzt fehlt weiter Till Wollenweber. „Er hat sich kurz nach Saisonstart schwer am Fuß verletzt. Till weiß auch nicht, wie es mit ihm über die Saison hinaus weitergeht“, sagt Neumann. Klar ist, dass Mittelfeldspieler Elias Blasius (22) den Club im Sommer Richtung Rheinlandligist SG Hochwald verlässt: „Elias ist sehr ehrgeizig. Es ist für ihn eine Chance, und ich verstehe, dass er diese sportlich wahrnehmen will.“ Der bereits in der ersten Mannschaft eingesetzte Arian Zylfijaj wechselt zu Bezirksligist SV Tawern (TV berichtete) – ein weiterer schmerzhafter Verlust aus Sicht von Neumann.
Unabhängig von der Klassenzugehörigkeit ab Sommer hat er über den Sommer hinaus beim VfL verlängert – und erhält künftig Unterstützung aus der eigenen Familie: Sein Bruder Timo wechselt nach der Saison vom Noch-Bezirksligisten SG Franzenheim und wird spielender Co-Trainer. Oliver Sollner hört als Assistenzcoach auf.
Der neue Kunstrasen werde im gesamten Verein einen Schub auslösen, ist sich Neumann sicher. Seit 14 Jahren ist er insgesamt im Verein und empfindet große Dankbarkeit, dass der Vorstand um den Vorsitzenden Christian Brand auch in einer solch schwierigen Phase zu ihm hält: „Das ist nicht selbstverständlich, zeichnet einen Verein wie den VfL aber aus.“