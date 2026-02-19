Traditions-Derby ist zugleich das Kellerduell der Kreisliga A

Tiefenbroich freut sich auf das Derby. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Die beiden großen Traditionsvereine ASV Tiefenbroich und Rot-Weiß Lintorf haben in den vergangenen beiden Jahren die Kreisliga A zurückerobert. Aber der derzeitige Blick auf die Tabelle ernüchtert. Nach dem zweiten Rückrundenspieltag stehen die Lintorfer als Vorletzter ganz tief im Keller, und die erst im Sommer aufgestiegenen Tiefenbroicher mit Platz 14 nicht viel besser. Am Sonntag stehen sich diese beiden Erzrivalen an der Sohlstättenstraße um 15.15 Uhr gegenüber. Das Hinspiel endete 3:3, es war an Dramatik kaum zu überbieten.

Tiefenbroich kann aus dem Vollen schöpfen

Ein ähnlicher Verlauf ist auch diesmal zu erwarten. Kein Fußballer auf diesem Erdball will absteigen, und vor allem für die Lintorfer besteht nur noch wenig Hoffnung. Sie sind seit acht Spielen sieglos, drei Unentschieden waren dabei die magere Ausbeute. Zudem ist die Auswärtsbilanz grausig, nur zwei Punkte wurden in den zehn Auswärtsspielen eingefahren. Was dennoch Hoffnung macht, ist das 1:1 zuletzt beim TuS Gerresheim. Da gelang der Truppe von Trainer Marc-Thorben Bühring eine rundherum gute Vorstellung mit der 1:0-Führung durch Robin Schwarzbach (drittes Saisontor). Der Trainer sitzt, wie der RWL-Chef und Co-Trainer Theo Momm klarstellt, fest im Sattel. Zum Tiefenbroich-Derby sagt Momm: „Wir hatten zuletzt sieben, acht verletzte Spieler. In Tiefenbroich können wir endlich eine erheblich verstärkte Mannschaft aufstellen.“

Die Talfahrt des ASV Tiefenbroich, der zuletzt fünf klare Niederlagen mit schon erschreckenden 25 Gegentoren einsteckte, ist schwer erklärlich. Immerhin versucht es der Trainer Serafettin Kaya: „Zuletzt beim bitteren 1:6 in Bosporus mussten wir wegen Gelb-Rot an Max Kränzler fast eine Stunde in Unterzahl spielen. Und drei A-Junioren einsetzen. Zwei davon in der Startelf, der dritte kam noch vor der Pause. Dann verliert man deutlich bei so starken Mannschaften wie Bosporus. Aber gegen Lintorf sieht es erheblich besser aus. Zudem freuen wir uns auf diesen Gegner. Ich kenne alle RWL-Spieler bestens. Gewinnen wir, sieht die Tabelle schon wieder ganz anders aus.“ Fünf Punkte beträgt der Vorsprung zum Tabellenkeller.