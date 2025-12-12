Traditionelles Weihnachtsbasteln Anpfiff ins Leben +++ Beim FC Speyer 09 haben Kinder, Eltern und Trainer fleißig gebastelt

Weihnachten steht vor der Tür und stand beim Anpfiff ins Leben Partnerverein FC Speyer 09 das klassische Weihnachtsbasteln an. "Das war eine sehr schöne Veranstaltung, die wir mit den Kindern, Eltern und Trainer unserer U7/U8 durchgeführt haben", sagte Jan Kamuf, Anpfiff-Jugendkoordinator Schule, Beruf und Soziales beim FC 09. Insgesamt gestalteten über 40 Personen in einer angenehmen und kreativen Atmosphäre gemeinsamen Weihnachtsschmuck.

Der aus Holz gefertigte Baumschmuck wurde bemalt, beklebt und mit individuellen Gestaltungsideen versehen. Der Fantasie der Kinder waren dabei keine Grenzen gesetzt, sodass im Laufe des Abends zahlreiche kreative und farbenfrohe Schmuckstücke entstanden. "Die Bastelrunde stärkte nicht nur den Teamgeist, sondern bot auch Gelegenheit für den Austausch zwischen Familien und den Kindern", beobachtete Kamuf.

Den feierlichen Abschluss bildete der Besuch der BBBank-Filiale in Speyer. Dort präsentierten die Kinder ihren Baumschmuck und schmückten damit den Weihnachtsbaum der Filiale. Die Freude und der Stolz der jungen Spieler war deutlich spürbar und wurde von den Mitarbeitenden der BBBank herzlich aufgenommen.

Die gemeinsame Aktion von Anpfiff ins Leben, dem FC Speyer 09 und der BBBank hat inzwischen eine feste Tradition und ist ein etablierter Bestandteil der Jahresplanung. Besonderer Dank gilt der BBBank sowie Frau Selina Motl und ihrem Team für die engagierte Unterstützung und die hervorragende Zusammenarbeit, die dieses besondere Erlebnis für die Kinder jedes Jahr ermöglicht.